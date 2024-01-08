Свыше 680 мероприятий прошло в 2023 году в проекте «Знание. ВДНХ»

«Это бесплатная образовательная программа, которая была запущена в 2016-м. Она объединяет ведущих ученых, исследователей, экспертов из различных областей науки и искусства», - уточнил он.

Глава города отметил, что в 2023-м проект состоял из двух направлений - «Лекторий» и «Арт-лаборатория ВДНХ». Большинство лекций ученые и эксперты посвятили искусству и культуре.

В арт-лаборатории вошли театральные специальные проекты, иммерсивные спектакли от артистов Студии театрального искусства, а также концерты джазовой и экспериментальной, фолк- и этномузыки.

Ключевым научно-познавательным событием прошедшей осени отметили фестиваль «Проектируем будущее». В образовательную программу вошли основные темы, связанные с космосом и авиацией. Эксперты рассказывали об управлении самолетом, кометах, астероидах и других небесных телах. Также специалисты обсудили изобретения из космической программы, вошедшие в нашу жизнь. Посетителям предоставили возможность встретиться с космонавтом Еленой Серовой.

Собянин добавил, что в наступившем году для гостей подготовят не менее интересную и насыщенную культурно-образовательную программу.

Москвичи также назвали полюбившиеся павильоны , фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.