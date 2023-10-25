Свыше 60 школ и детсадов построят в Москве за три года

По его словам, общая вместимость этих объектов составит более 33,7 тысячи мест. В течение ближайших трех лет в Москве построят 33 детских сада на 10,5 тысячи детей, а также 32 школы и пристройки для них на 23,2 тысячи мест.

«Развитие как новых жилых кварталов, так и уже обжитых невозможно без сопутствующего строительства новых школ и детских садов», - отметил заммэра.

Среди новых учебных заведений будет 15 школ-гигантов, вмещающих более тысячи учеников. Например, образовательный комплекс на 1,2 тысячи учеников появится в Обручевском районе, на 1,4 тысячи мест - в Гольяново и на 1,5 тысячи воспитанников - в Измайлово. Также до 2027 года в Коммунарке на территории административно-делового центра также появится еще одна крупная школа на 1,2 тысячи учащихся.

«Независимо от размеров, каждая новая школа и детский сад будут соответствовать современным стандартам качественной образовательной среды», - сказал Бочкарев.

Кроме того, в рамках Адресной инвестиционной программы до 2027 года будет завершено строительство нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.