Свыше 500 незаконных построек демонтировали в Зеленограде

Специалисты выявили 313 нарушений земельно-имущественного законодательства. Они обнаружили 570 объектов с признаками самовольной постройки, общая площадь которых составила более 30,9 тысячи квадратных метров.

В течение девяти месяцев в Зеленограде демонтировали 503 объекта самовольного строительства общей площадью свыше 18,5 тысячи квадратных метров. Бобров отметил, что большинство объектов возвели более 20 лет назад, а новые незаконные строения сегодня стали встречаться редко. За девять месяцев 2023 года на начальном этапе пресекли возведение только трех незаконных построек.

Также за девять месяцев в Зеленограде обнаружили 50 объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии. Почти половину уже отремонтировали.

Более 770 объектов самостроя уже снесли в Москве за девять месяцев.