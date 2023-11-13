Свыше 50 культурных мероприятий провели в московском метро за 10 лет

Глава города отметил, что в разное время в метро запускали тематические поезда в честь театров, музеев и других культурных институций. За десятилетие тысячи человек смогли наблюдать на станциях больше 50 масштабных культурных мероприятий. Их всегда проводят в ночные часы, а площадки подготавливают день в день.

Он добавил, что в 2017 году на 82-летие метрополитена на станции «Деловой центр» провели предпоказ оперы-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина». В том же году в метро организовали «Ночь русского балета».

Спустя два года на станции «Деловой центр» прошла «Ночь в метро», приуроченная к Новому году, по мотивам сказки «Щелкунчик». В 2021-ом в честь Дня победы на станции «Парк Победы» показали фильм «Девятаев». В вестибюле установили полевую кухню, симулятор самолета и фотозоны. В 2022 году на «Маяковской» выступал балет, мероприятие посвятили Дню московского транспорта. В этом году на «Арбатской» группа Imperialis Orchestra представила хиты российского рока, а также зрители увидели номера шоу-балета «Тодес».

Открытые прослушивания московского проекта «Музыка в метро» начнутся 20 ноября. Более 500 артистов и музыкальных коллективов уже подали заявки на участие.