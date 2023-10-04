Свыше 420 соцобъектов обновили и построили в Москве за пять лет

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Глава города отметил, что в этом году открыли флагманские центры в ГКБ имени Вересаева, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и в ГКБ № 15 имени Филатова. До декабря начнет работать самая крупная в стране инфекционная больница № 1.

Мэр добавил, что специалисты реконструировали 200 поликлиник, за два года модернизируют еще 140. Также строители приступили к возведению корпуса лучевой терапии в «Коммунарке». Кроме того, для старшего поколения появляется все больше центров московского долголетия.

Собянин подчеркнул, что в школах обустраивают технологичные образовательные площадки, оснащенные лабораториями и мастерскими.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что в Новой Москве планируют построить детско-взрослую поликлинику с тропой здоровья, окруженную лекарственными растениями. Медики смогут принимать в ней 750 человек в смену.

С 2018 года в столице возвели и отремонтировали 424 объекта социальной инфраструктуры. Среди них - два клинических и геронтопсихиатрических центра, поликлиники и школы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.