05 февраля 2024, 09:19

Свыше 400 тысяч бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала года

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С января 2024 года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для использования сервиса нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт». После этого в течение суток активируются бесплатные пересадки. Затем необходимо оплатить первую поездку через валидатор в автобусе, электробусе или трамвае. На протяжении полутора часов можно сделать пересадку или вновь воспользоваться тем же маршрутом без списания денег с карты «Тройки».

Мэр добавил, что в общей сложности за 2022-й пассажиры совершили свыше 6,6 миллиона бесплатных пересадок, сэкономив более 180 миллиона рублей.

Около 200 зарядных станций для электробусов также установят в Москве в 2024 году. В столице уже действуют свыше 340 зарядных станций.

Автобусы Сергей Собянин Дептранс Москвы Москва
05 февраля 2024, 08:36
Москвичам пообещали небольшой снег и потепление в понедельник
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Новая рабочая неделя в Москве начнется с незначительного потепления. Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до минус трех градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, 5 февраля ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег.

В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью подморозит до -6 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от нуля до -5 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -8 градусов.

Котилевская уточнила, что ветер в столице подует с запада, северо-запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 726 миллиметров ртутного столба, но окажется ниже нормы.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала, что январь в Москве выдался морозным, но порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов - на три часа больше нормы.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
04 февраля 2024, 18:51
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завершил внедрение новой ERP-системы
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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — «Концерн Гудвин» — закончил работу по внедрению новой ERP-системы. Проект реализовывали на протяжении всего 2023 года, затраты на него составили более 3,5 миллиона рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В прошлом году резидент ОЭЗ реализовал свыше двух тысяч единиц базового и абонентского оборудования для промышленных предприятий из девяти регионов Российской Федерации», - отметил он.

По словам Овчинского, этот разработчик и производитель беспроводных систем связи и передачи данных активно инвестирует в собственное развитие: за время деятельности в качестве резидента объем вложений превысил 110 миллионов рублей. Много внимания при этом уделяется автоматизации работы.

«Новая система, которая была внедрена в прошлом году, позволяет оптимизировать работу компании, сконцентрировав ключевые бизнес-процессы в едином информационном пространстве», - пояснил Овчинский.

Затраты на внедрение новой ERP-системы превысили 3,5 миллиона рублей, больше половины из них - по программе «Цифровизация - цифровые технологии» Фонда содействия инновациям.

Функционал системы управления предприятием позволяет согласовывать работу служб компании при построении и исполнении планов продаж, производства и закупок. С ее помощью можно гибко и оперативно управлять бизнес-процессами на всех уровнях, получать достоверные данные о деятельности компании.

«Сегодня более 50% рабочих мест на предприятии подключено к системе. В 2024 году ожидаем дальнейшего роста объемов выпуска продукции и рассчитываем, что работа в новой ERP-системе позволит сделать производственные процессы еще более совершенным, а значит, мы сможем стать лучше для наших клиентов», - рассказал глава «Концерна Гудвин» Николай Корнев.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что статус резидента особой экономической зоны компания получила в 2019 году. На сегодняшний день на предприятии организовали 78 высокотехнологичных рабочих мест.

«За три квартала 2023 года его выручка выросла более чем на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 173 миллионов рублей», - подчеркнул он.

В общей сложности за все время работы в ОЭЗ компания получила выручку на сумму, превышающую 1,35 миллиарда рублей.

Промышленность Москва
04 февраля 2024, 15:26
Выставку «Россия» на ВДНХ за три месяца работы посетили шесть миллионов гостей
РИА «Новости»
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Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ после трех месяцев работы приняла шестимиллионного посетителя. Им стал житель Москвы Дмитрий Ершов. На осмотр экспозиций он приехал вместе с женой и детьми.

В подарок гости получили поездку в Салехард на День оленевода. Во время главного праздника народов Крайнего Севера для семьи Дмитрия Ершова проведут церемонию пересечения Полярного круга и вручат именные сертификаты полярников.

В Москву семья переехала четыре года назад из Красноярского края и Хакасии. Сам Дмитрий - уроженец Забайкальского края. Неожиданному подарку в виде поездки он обрадовался.

«Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на выставку несколько раз. Спасибо большое за такой теплый прием - это очень приятно, что мы поедем в новый регион», - заявил Ершов.

Шестимиллионный посетитель посетил экспозицию в особый день, отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Она напомнила, что выставка-форум начала работать ровно три месяца назад и за этот срок число посетителей выросло до шести миллионов.

«Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал - очень гостеприимный регион», - добавила Виртуозова.

В ходе поездки Дмитрий Ершов и его семья посмотрят на гонки оленьих упряжек и увидят показ национальной одежды, попробуют местные блюда и узнают о красотах Арктики.

«День оленевода считался профессиональным праздником, который подводил итог зимы для кочевников, но сейчас это настоящий фестиваль, на котором вы увидите совершенно другой Ямал», - поделилась заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова.

Очередной миллион посетителей выставка-форум «Россия» преодолела менее чем за месяц. Пятимиллионный гость пришел на ВДНХ 17 января. Им стала школьница из Курганской области, которая получила сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия»
03 февраля 2024, 16:13
Названы главные отличия сотрудника «Мосгаза» от мошенника
РИА «Новости»
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Проверку и техническое обслуживание газового оборудования в квартирах проводят один раз в год. Но известны случаи, когда под видом специалистов в дома попадали мошенники и требовали от владельцев платы за оказание услуг. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы назвали три простых отличия настоящего мастера от злоумышленника. Памятку опубликовали на сайте мэра и правительства российской столицы.

Все профилактические работы «Мосгаз» проводит строго по графику. Горожане получают предупреждения на электронную почту, в СМС-сообщениях, кроме того, жителей всегда уведомляют о проверках в объявлениях на досках около подъездов. Также владельцы квартир могут самостоятельно уточнить дату визита специалиста на сайте организации или Telegram-боте «Мосгаза».

Газовики всегда приходят в специальной форме, состоящей из темно-синей спецовки со светоотражающими полосами и логотипом службы на спине. Они обязаны предъявить владельцу квартиры удостоверение с печатью, фотографией и фирменной голограммой.

Сотрудник всегда приходит один и никогда не предлагает платных услуг. Если представившийся работником газовой службы не соответствует хотя бы одному критерию, то это повод не пускать его в квартиру.

В минувшую пятницу, 2 февраля, московские полицейские задержали группу мошенников, которые притворялись сотрудниками коммунальных служб и обманывали пенсионеров. Они приходили якобы с проверкой водопровода и сантехники и объявляли, что срочно нужна замена оборудования. При этом цены называли намного выше рыночных.

После задержания следователи завели 11 уголовных дел. Двух участников преступной группы взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

ЖКХ Газ Мошенничество Москва

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