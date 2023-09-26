Свыше 4,5 миллиона «квадратов» построят в Москве на месте снесенных по реновации домов

Читайте нас в:

На месте снесенных по программе реновации домов в Москве уже строятся новые жилые здания. Как сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев , общая площадь уже построенного и только планируемого жилья составит более 4,5 миллиона квадратных метров.

По его словам, работы ведутся с большой скоростью, поскольку реновация работает по принципу волнового переселения. Это дает пространство для маневра при планировании и утверждении строительства.

«Заблаговременно на месте расселяемых и предусмотренных к сносу домов формируются площадки под будущее строительство жилья, на них готовится градостроительная и проектная документация. Так, сразу после демонтажа старых зданий строители могут приступить к возведению новостроек», - пояснил Бочкарев.

Всего речь идет о строительстве и планировании возведения 245 новостроек, куда смогут въехать ориентировочно 160 тысяч москвичей.

Ранее в мэрии поделились, что с начала этого года по программе реновации удалось переселить в новые дома жителей 150 устаревших зданий.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.