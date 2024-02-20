Свыше 350 спортплощадок открыли в московских образовательных организациях

«Это лыжные трассы, катки с естественным льдом и снежные горки. Когда там не занимаются ученики, они открыты для всех горожан», - уточнил он.

Глава города отметил, что у Московского дворца пионеров жители столицы могут посетить стадион, заняться спортом на любой из двух лыжных трасс, а также на хоккейной коробке и на катке, который оснащен раздевалками.

В Центре творчества «Гермес» для посетителей доступны три катка. Там можно принять участие в мастер-классах по безопасному катанию, эстафетах на коньках и развлекательных интерактивных программах.

В Центре творчества «Пресня» проводят занятия для детей, а в свободное от уроков время на каток приглашают всех желающих.

Собянин также рассказал, что за этот год в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов. Работы проведут по новому стандарту, включая обустройство комфортных спортивных зон и мест ожидания.