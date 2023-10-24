Свыше 300 москвичей переедут в дом по реновации на севере столицы

«Это шестой по счету введенный новый дом в районе. Также это первая новостройка, возведенная на месте сноса ранее расселенных старых домов на территории Дмитровского района», - подчеркнул он.

В доме 25 однокомнатных, 77 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры, по две из последних оборудовали для маломобильных жильцов.

Левкин отметил, что у новостройки удобное месторасположение. Рядом находятся образовательные учреждения, магазины, парки. Кроме этого, в шаговой доступности - станция метро «Лианозово» и одноименная МЦД.

Также рядом с этой новостройкой заселят еще два дома. Всего по программе реновации в Дмитровском районе возвели пять жилых зданий. Например, в дом, расположенный на Клязьминской улице , 28а, переедут 320 жителей.