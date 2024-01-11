Свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов обновили в Москве за год

«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов», - рассказал он.

Рабочие заменили входные двери и витражное остекление, отремонтировали козырьки подъездов и обновили напольную плитку. Проведенные работы стали частью программы по восстановлению фасадов зданий в Москве.

Всего в столичную программу капитального ремонта включили свыше 29 тысяч домов, площадь которых превысила 290 миллионов квадратных метров. В них обновят более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменят около 115 тысяч лифтов.

Кроме того, в Москве с 2015 года отреставрировали около 250 домов в стиле неоклассицизма.