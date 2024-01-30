Свыше 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве

«В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах», - уточнил он.

По словам заммэра, за время реализации программы обновления лифтового хозяйства в Москве заменили более 45,2 тысячи лифтов. Так, в домах, находящихся на счете регионального оператора, их меняют только в год окончания 25-летнего срока службы.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства отметили, что коммунальщики строго следят за сроками эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок.

В прошлом году в Москве заменили почти четыре тысячи лифтов в жилых домах.