Свыше 100 тысяч москвичей проголосовали за имя для детеныша панды

Среди предлагаемых 10 вариантов есть два русских имени - Маша и Катюша, остальные - китайские. Отдать свой голос за понравившееся имя могут все желающие в проекте «Активный гражданин». Для этого потребуется только учетная запись на портале mos.ru.

Китайские традиции диктуют называть панд на 100-й день с момента рождения.

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа. В ноябре животному исполнилось три месяца. Его вес достиг шести килограммов, а рост превысил 60 сантиметров.

У медвежонка появились первые зубы. Во время осмотра он попыталась укусить одного из сотрудников. Животное уже начало различать предметы, ползать по вольеру и рычать на ветеринаров.