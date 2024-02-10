Световые конструкции будут радовать москвичей до весны

«В середине января убрали более тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего более четырех тысяч», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что праздничная подсветка - часть осенне-зимней иллюминации - дает дополнительное освещение и поднимает настроение прохожим.

Заммэра добавил, что в честь китайского Нового года столицу украсили более чем 70 декоративными конструкциями. В Камергерском переулке на «звездном небе» появились красные китайские фонарики, а опоры освещения оснастили световыми консолями с надписями «С Новым годом». Там же изменили оформление световых арок на декор в виде сакуры и дракона.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Для москвичей и гостей столицы подготовили больше 300 различных мероприятий с мастер-классами, экскурсиями и кулинарными шоу к китайскому Новому году.