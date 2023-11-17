Сугробы в Москве вырастут до шести сантиметров на следующей неделе

По его словам, с 21 ноября южный циклон принесет в столицу снегопады. Благодаря этому к концу недели высота снежного покрова составит четыре-шесть сантиметров.

По климатическим наблюдениям можно понять, что устойчивый снежный покров в Москве зачастую формируется с 27 ноября по второе декабря. В этот период высота сугробов должна быть не ниже пяти сантиметров, отметил Тишковец.

Он добавил, что таким образом, метеозима в 2023 году опоздала на четверо суток.

«В то же время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков», - заключил метеоролог.

В пятницу произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В Москве выпал снег, столбики термометров опустились до минусовой отметки.