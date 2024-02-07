Сугробы в Москве в четверг могут побить 25-летний рекорд

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«В Москве впервые в сезоне выросли полуметровые сугробы! А завтра возможен повтор рекорда снежного покрова 25-летней давности!» - уточнил он.

По словам синоптика, специалисты базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали суточный прирост снега на 11 сантиметров и сейчас сугробы достигли отметки в 53 сантиметра. Такие показатели превысили норму в полтора раза.

Тишковец добавил, что за ближайшие 12 часов высота снежного покрова увеличится еще на четыре-пять сантиметров.

«Московские сугробы завтра могут повторить рекорд дня 1999 года, когда было 58 сантиметров», - заключил он.

Москвичей также предупредили, что видимость значительно снизится до 500-1000 метров. В дневное время суток столбики термометра покажут отметки -4…-6 градусов.