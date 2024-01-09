Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Театрального режиссера пьесы «Финист ясный сокол» Беркович Евгению и драматурга Петрийчук Светлану оставили под арестом еще на два месяца. Их обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде.

Беркович и Петрийчук попали под следствие после постановки «Финист - Ясный сокол» , отмеченной «Золотой маской». Героини спектакля знакомились в социальных сетях и пытались выстраивать отношения с представителями радикального ислама.

Прошедшей осенью деятели культуры, журналисты и правозащитники обращались к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в дело против драматурга и режиссера. Подписавшиеся пытались добиться свободы для Беркович и Петрийчук.