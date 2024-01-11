Суд сделал послабление сербскому музыканту Мартичу перед выдворением из России
В Никулинском суде Москвы разрешили сербскому музыканту Петару Мартичу покинуть пределы России без предварительного задержания. В среду его признали виновным в пропаганде наркотиков и постановили выдворить из страны, сообщило РИА «Новости».
«Суд считает возможным назначить наказание без задержания и содержания в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России», - говорится в решение суда.
В постановлении также указано, что Мартич покинет Россию самостоятельно.
Административное дело на вокалиста групп «Пасош» и «Прыгай киска» завели из-за песни «Насекомое». Эксперты выявили в тексте композиции «совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков», а также положительное отношение исполнителя к запрещенным веществам.
Мартичу также назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 10 января.