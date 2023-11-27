Суд отказал комику Руслану Белому в снятии статуса иноагента

«Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича* к Министерству Юстиции Российской Федерации о признании решения незаконными, исключении сведений из реестра», - говорится в сообщении.

Шоумена включили в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. Представитель Минюста Станислав Воробьев, выступая в суде, уточнил, что Белый* занимается политикой , участвует в создании и распространении публичных материалов, в том числе в СМИ, также признанными иноагентами. Весной этого года за месяц комик получил 160 тысяч рублей иностранного финансирования.

Шоумен также позволил себе высказывания против спецоперации. После начала СВО он переехал в Турцию, но позже переселился в Барселону, где планирует получить вид на жительство и испанский паспорт.

* Руслан Белый внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.