07 февраля 2024, 13:48

Субсидии и гранты. Москвичам рассказали о поддержке для экспортеров

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В Москве возросло на 21% количество одобренных заявок на субсидии и гранты для экспортеров, работающих с дружественными странами. Помощь получили производители оборудования, IT-компании и другие предприятия, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Общая сумма поддержки составила порядка 370 миллионов рублей», - уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что больше всего пользуется популярностью грант на экспорт, благодаря которому можно получить 10% от суммы внешнеторгового контракта. Его оформили 115 компаний.

Субсидии позволили возместить 40 предприятиям расходы на поставку продукции заказчикам из дружественных стран. Это четверть больше, чем годом раньше. Еще 17 экспортеров получили другую финансовую помощь. В частности, представители анимационной студии, которые реализуют свой контент в Китае, смогли вернуть деньги, потраченные на перевод и адаптацию мультфильмов. Предприятие по производству изоляционных материалов получило субсидию на сертификацию систем менеджмента для экспорта в Индию, Бангладеш и другие страны.

Московское предпринимательство благополучно преодолело вызовы прошлых лет. Об итогах этого сектора экономики рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Льготы Бизнес Москва Наталья Сергунина
07 февраля 2024, 12:46
Нежилое помещение в центре Москвы выставили на торги
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Власти Москвы выставили на аукцион нежилое помещение на цокольном этаже жилого здания на улице Бурденко рядом со станцией метро «Парк культуры». Торги пройдут 21 февраля, сообщили на официальном портале столичного мэра.

«Инвесторов приглашают на торги по продаже нежилого помещения свободного назначения площадью почти 200 квадратных метров в Хамовниках, рядом с Зубовской площадью», - сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

У выставленного на аукцион объекта есть кабинеты площадью от 12 до 19 метров, подсобные и другие помещения.

Торги проведут в онлайн-формате на площадке «Росэлторг». Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись на сайте. Заявки будут принимать до 12 февраля.

Ранее в Новой Москве выставили на аукцион пять земельных участков для строительства частных домов.

Аукционы Москва
07 февраля 2024, 12:35
Сугробы в Москве в четверг могут побить 25-летний рекорд
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Москву продолжает засыпать снегом, при этом осадки прекратятся не раньше чем 8 февраля. Высота сугробов в столице может повторить рекорд дня 1999 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве впервые в сезоне выросли полуметровые сугробы! А завтра возможен повтор рекорда снежного покрова 25-летней давности!» - уточнил он.

По словам синоптика, специалисты базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали суточный прирост снега на 11 сантиметров и сейчас сугробы достигли отметки в 53 сантиметра. Такие показатели превысили норму в полтора раза.

Тишковец добавил, что за ближайшие 12 часов высота снежного покрова увеличится еще на четыре-пять сантиметров.

«Московские сугробы завтра могут повторить рекорд дня 1999 года, когда было 58 сантиметров», - заключил он.

Москвичей также предупредили, что видимость значительно снизится до 500-1000 метров. В дневное время суток столбики термометра покажут отметки -4…-6 градусов.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
07 февраля 2024, 12:06
Три зенитных фонаря воссоздали в Московском дворце пионеров
РИА «Новости»
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В Московском дворце пионеров, расположенном на Воробьевых горах, восстановили три зенитных фонаря. Об этом сообщил столичный департамент капитального ремонта.

Перед началом реставрационных работ зимний сад здания украшали световые купола искаженной формы, с неоригинальной расстекловкой. Во время ремонта в 1980-е годы стекло в них убрали и поставили вместо него пластиковые элементы.

Зенитные фонари диаметром в восемь метров проектировались как элементы, создающие в зимнем саду главного корпуса эффект присутствия под открытым небом.

«По задумке авторов, они должны наполнять пространство естественным светом, поэтому в процессе работ их полностью заменили», - рассказали в пресс-службе департамента.

Специалисты опирались на архивные данные и оригинальные чертежи, чтобы вернуть купола к их историческому виду. Над установкой каждого из трех куполов работала команда из 20 профессионалов.

Ранее фонд капремонта Москвы отреставрировал более 20 домов , где жили поэты и писатели - Исаковский, Есенин и другие.

Благоустройство Реставрация Москва
07 февраля 2024, 11:45
Корь выявили у студента РТУ МИРЭА в Москве
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В Российском технологическом университете МИРЭА у студента обнаружили корь. Из-за инфекции обучающихся перевели на удаленку, сообщили в пресс-службе вуза.

«Учебные занятия будут переведены в дистанционный формат в кампусе на проспекте Вернадского, № 78», - говорится в сообщении.

Представители университета уточнили, что в кампусе проведут санитарно-противоэпидемические мероприятия из-за выявления кори у студента. Дистанционное обучение запланировано на 9, 10 и 12 февраля. Затем занятия вернут к очному формату по расписанию.

Накануне, по информации Telegram-канала Mash, в РУДН и РГУ имени Косыгина также объявили карантин. Причиной тому послужили выявленные случаи заражения корью. Вузы временно закрыли для посещений из-за того, что большая часть студентов и преподавателей не сделали прививку от кори. Дистанционный формат обучения продлится до 8 февраля.

Болезни Врачи Студенты Москва

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