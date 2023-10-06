Суббота может стать самым «мокрым» днем с начала осени в Москве
Глубокий циклон с центром над Ленинградской областью станет причиной неблагоприятной погоды в Москве и Подмосковье в субботу, 7 октября. Предстоящий выходной в столице может стать самым «мокрым» с начала осени, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«По расчетам, за день 7 октября в Москве может выпасть до 14 миллиметров осадков. И субботний день окажется самым „мокрым“ с начала осени», - заявила синоптик.
Она добавила, что быстрое прохождение холодного фронта будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. При таких условиях и высокой влажности воздуха температура днем не будет превышать пяти градусов.
Ранее москвичей предупредили о ливнях в пятницу. Воздух в столице прогреется до 12 градусов.