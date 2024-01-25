«Студенчество - прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы. Когда многое делаешь и, кажется, всюду успеваешь. А если не успеваешь, то не беда, потому что впереди - целая жизнь», - написал он.

Мэр назвал Москву столицей российского студенчества и пояснил, что в высших учебных заведениях мегаполиса проходят обучение свыше 900 тысяч человек. Студенты сейчас получают множество возможностей для реализации своих талантов и достижения успехов, чтобы в перспективе приносить пользу людям и участвовать в развитии любимого города.

Собянин добавил, что к празднику подготовили различные мероприятия, включая традиционные катания на коньках и фестивали. Студентов ждут мастер-классы и квесты, конкурсы и соревнования.

Глава города пожелал молодежи отличного настроения, ценить дружбу, и твердо верить, что все получится.

Всех Татьян в их день, 25 января, пригласили на воздушную прогулку в кабине Московской канатной дороги. Для студентов также подготовили скидки на поездки.