25 января 2024, 09:44

«Студенчество — прекрасная пора». Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

РИА «Новости»
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Каждый год 25 января учащиеся вузов и колледжей отмечают Татьянин день или День студента. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил с праздником всех причастных.

«Студенчество - прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы. Когда многое делаешь и, кажется, всюду успеваешь. А если не успеваешь, то не беда, потому что впереди - целая жизнь», - написал он.

Мэр назвал Москву столицей российского студенчества и пояснил, что в высших учебных заведениях мегаполиса проходят обучение свыше 900 тысяч человек. Студенты сейчас получают множество возможностей для реализации своих талантов и достижения успехов, чтобы в перспективе приносить пользу людям и участвовать в развитии любимого города.

Собянин добавил, что к празднику подготовили различные мероприятия, включая традиционные катания на коньках и фестивали. Студентов ждут мастер-классы и квесты, конкурсы и соревнования.

Глава города пожелал молодежи отличного настроения, ценить дружбу, и твердо верить, что все получится.

Всех Татьян в их день, 25 января, пригласили на воздушную прогулку в кабине Московской канатной дороги. Для студентов также подготовили скидки на поездки.

Студенты Сергей Собянин Москва
25 января 2024, 10:47
Звезду «Папиных дочек» увезли на скорой с репетиции в Москве
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В Москве в театре «Ленком» во время репетиции актер Андрей Леонов сломал палец. Ему пришлось вызывать скорую помощь и ехать в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, звезда «Папиных дочек» случайно прищемил палец дверью. Репетицию прервали и вызвали медиков. В больнице актеру сделали рентген, на снимке оказался перелом кости. Врачи наложили гипс Леонову и отправили долечиваться домой.

Супруга актера подтвердила Mash, что спектакль с участием Леонова «Поминальная молитва», который намечен на 26 января, отменять не будут.

Накануне в Москве во время соревнований среди юниоров фигуристка упала с поддержки и ударилась головой об лед. Ее экстренно увезли на скорой в больницу. Во время поддержки партнер не удержал фигуристку и она рухнула вниз, сильно ударившись головой.

Театры Актеры Москва
25 января 2024, 10:33
Авторский маршрут от хореографа появился на портале «Узнай Москву»
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На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Гостям предложат остановиться у Театра имени Маяковского, а еще одним пунктом маршрута станет Московская государственная консерватория имени Чайковского. Во время прогулки предусмотрено посещение дома 100 роялей и храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Завершающей точкой пути станет экскурсия около здания МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.

«Новый маршрут - часть спецпроекта, посвященного юбилею Школы-студии МХАТ, в которой Алла Сигалова на протяжении многих лет заведует кафедрой пластического воспитания», - уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Жители и гости мегаполиса смогут прогуляться по московским лабиринтам жизни заслуженной артистки России, увидеть знаменательные исторические места, которые связаны и с другими популярными артистами.

Интерактивная карта включает все точки маршрута и дополнительную информацию о каждой локации. Пользователи также смогут пройтись по авторскому маршруту ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и ученицы Олега Ефремова, режиссера Марины Брусникиной.

Москвичи также выберут новую экскурсию для Музея транспорта. Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.

Туризм Экскурсии Москва
25 января 2024, 09:14
Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке «Россия» в Москве
РИА «Новости»
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В Москве 24 января на форуме «Россия» торжественно зажгли огонь семейного очага «Сердце России». Это стало стартом Года семьи, сообщили в пресс-службе форума.

Огонь из Свято-Троицкого монастыря в Муроме на выставку привезла семья Терентьевых с 25-летнем супружеским стажем. Зажгла семейный очаг «Сердце России» чета Кузнецовых из Крыма, которые в браке 40 лет.

Затем огонь из очага переместили в 12 лампад, которые развезут по всем федеральным округам и новым регионам, откуда пламя распространят по всей стране. Отдельная зажженная лампада останется на выставке «Россия».

В честь старта Года семьи на главной уличной сцене выставки «Россия» выступили известные артисты. В церемонии зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России» поучаствовали семьи со всей страны.

Супружеским парам также предложили выплачивать премии за долгие браки. Сейчас празднующим юбилей семьям выплаты поступают в зависимости от их места проживания.

Семья Выставка-форум «Россия» Москва
25 января 2024, 09:14
Бирюлевскую линию метро начали проектировать в Москве
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В Москве продолжают развивать метрополитен. Специалисты приступили к проектированию Бирюлевской линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, благодаря будущей Бирюлевской ветке транспортная ситуация станет лучше для жителей семи районов Москвы. Мэр отметил, что в зоне влияния живет больше полумиллиона человек.

На проектируемой ветке появятся несколько пересадок: «ЗИЛ» Троицкой линии метро и МЦК, «Технопарк» Замоскворецкой линии, «Кленовый бульвар» БКЛ и «Бирюлево» МЖД.

Глава города добавил, что Бирюлевская линия метро четыре раза пересечет Москву-реку. Общая длина перегонов под водными объектами составит километр. Около станций возведут автостоянки и автобусные остановки.

В Москве за 13 лет также возвели или капитально отремонтировали 12 электродепо. Сейчас в Братееве достраивают электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро.

Строительство Метро Сергей Собянин Москва

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