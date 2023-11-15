Строительство школы на 825 мест одобрили в Нижегородском районе Москвы
Новая школа на 825 мест появится в Нижегородском районе Москвы, на Рязанском проспекте. Ее построят за счет инвесторов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Инвесторы возведут объект на Рязанском проспекте в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда», - добавил он.
Собянин уточнил, что такие проекты дают возможность предпринимателям получить льготы и обеспечить столицу регулярной застройкой новых районов.
Ранее стало известно, что возведение современной школы с двухуровневым актовым залом и амфитеатром продолжается на территории жилого комплекса «Мытищи Парк». В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что здание будет гармонировать с окружающей застройкой в рамках дизайн-кода «Оттенки севера».