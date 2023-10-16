Строительство опор моста через Нагатинский затон началось в Москве

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Строительство моста началось в феврале 2021 года, а завершение работ запланировано на ноябрь 2024 года. На данный момент готовность объекта составила около 15%.

«На Коломенской улице он будет иметь выход к станции „Нагатинский Затон“ Большой кольцевой линии метро», - добавил заммэра.

Мост протяженностью 220 метров соединит Корабельную и Коломенскую улицы. Он спроектирован в форме полумесяца по принципу фермы инженера Финка.

Одной из особенностей моста будет яркая архитектурная подсветка. В центральной части моста появится общественная зона с лавочками. Ширина велосипедной полосы составит два метра, а пешеходной зоны - 4,5 метра.

Благодаря новому мосту жители районов у станции «Нагатинский Затон» БКЛ смогут сэкономить до 30-40% времени на пути к торговым центрам и другим транспортным объектам.

Ранее сообщалось о том, что 300-метровый пешеходный мост свяжет район Дорогомилово и Москва-Сити.