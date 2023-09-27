Строительство газопровода завершили в двух поселениях Новой Москвы
В двух поселениях Новой Москвы, Первомайское и Михайлово-Ярцевское, достроили газопровод протяженностью в 22 километра. Его выполнили из полиэтиленовых и стальных труб отечественного производства. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Газопровод проложили через водные преграды и автомагистрали. Специалисты провели необходимые работы без перекрытия движения и отключения подачи ресурса потребителям. Особое внимание уделили качеству сварных соединений.
Кроме этого, в прошлом году по программе проложили 49,35 километра газопроводов в Новой Москве.
Ранее сообщили, что 21 километр газопровода высокого давления проложат через поселения Вороново, Косовка, Кресты и Бунчиха в Новой Москве. Они расширят энергетическую инфраструктуру города в этом районе.
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