24 января 2024, 17:06

Строительство электродепо «Южное» вышло на финишную прямую в Москве

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В Москве за 13 лет возвели или капитально отремонтировали 12 электродепо. Сейчас в Братееве достраивают электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это не только стоянка для вагонов: здесь ремонтируют составы и следят за их чистотой», - уточнил он.

Глава города отметил, что благодаря новому электродепо «Южное» получится решить важные задачи. Одной из них стало создание вместе с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейшего в России комплекса, где будут обслуживать и ремонтировать вагоны метро.

Кроме того, на самой протяженной и востребованной зеленой ветке запустят новые составы. На втором этапе реконструкции депо «Сокол» перестроят старый корпус, возведенный в 1938 году.

По словам Собянина, электродепо нужны, чтобы открывать новые линии. В этом году запустят «Столбово», а к 2030 году - «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».

Смотровые канавы отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово» уже начали обустраивать в Новой Москве. Их будут использовать для ночного отстоя, ремонта и очистки поездов двух веток подземки.

Строительство Метро Сергей Собянин Москва
24 января 2024, 15:44
Всех Татьян прокатят бесплатно на канатной дороге в Москве
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Всех Татьян в их день, 25 января, пригласили на воздушную прогулку в кабине Московской канатной дороги. Для студентов также подготовили скидки на поездки, сообщили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».

В Татьянин день Московская канатная дорога подарит Татьянам бесплатный скипасс на час на горнолыжных склонах Воробьевых гор. В четверг студентов также ждут скидки 50% на проезд. Для этого нужно предъявить студенческий билет.

Воздушную прогулку можно совершить в рабочие канатной дороги со станций метро «Лужники» или «Воробьевы горы». Желающим покататься нужно на кассе оформить проезд. Подарком можно воспользоваться только один раз в течение дня.

Спорткомплекс и канатная дорога будут работать 25 января с 11:00 до 21:00.

Ранее студентам рассказали о приметах на удачу перед экзаменом. Например, во время всей сессии стоит носить одну и ту же одежду на экзамены и не менять ее.

Студенты Москва
24 января 2024, 15:35
Многофункциональный центр построят на северо-востоке Москвы
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Участок Березовой аллеи на северо-востоке Москвы выставят на торги в первом квартале этого года. На нем возведут многофункциональный центр, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Победитель торгов получит право возвести многофункциональный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров и разместить в нем магазины, точки бытового обслуживания, автомастерские и автомойки», - уточнил он.

Рядом с участком площадью 0,17 гектара находятся жилые дома и электродепо «Владыкино».

Договор об аренде заключат на четыре года и 10 месяцев. После возведения и оформления здания в собственность у арендатора появится исключительное право на приобретение участка. Принять участие в открытом аукционе смогут все желающие.

Ранее в центре Москвы на торги выставили коммерческое помещение площадью 161 квадратный метр.

Аукционы Москва
24 января 2024, 14:02
Ключевой этап возведения путепровода через Кантемировскую улицу завершили в Москве
Freepik
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В Москве завершили монтаж пролетного строения путепровода на участке Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляровского переулка. Его длина составила около 65 метров, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Сейчас ведется бетонирование пространства между балками пролетного строения путепровода через Кантемировскую улицу, который обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром», - уточнил он.

Заммэра добавил, что сооружение станет седьмым путепроводом на первом участке Южной рокады. Еще на двух таких объектах продолжаются монтажные работы, а на другом укладывают асфальт.

Кроме того, для пешеходов возведут три подземных перехода на Кантемировской улице. Также прилегающую территорию благоустроят, озеленят и создадут тротуары.

Ранее в эксплуатацию сдали три путепровода. Дорога основного хода первого участка Южной рокады составит 2,77 километра.

Всего в 2024 году в Москве планируется построить около 100 километров дорог.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
24 января 2024, 13:52
Число контрактов с зарубежными представителями туротрасли выросло втрое в Москве
РИА «Новости»
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Москва в прошлом году в три раза больше заключила контрактов с зарубежными представителями туристической отрасли, чем годом раньше. Всего в 2023-м провели девять тысяч деловых переговоров с руководством гостиниц, туроператоров, агентств и профильных ведомств, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В рамках бизнес-миссий туристический потенциал Москвы презентовали в 14 городах мира. В их числе китайские Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, индийские Мумбай и Калькутта, малайзийский Куала-Лумпур», - уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, столичным компаниям впервые удалось наладить сотрудничество в Бахрейне, Катаре и Иране. К примеру, во время поездки в Индонезию российский и местный туроператоры заключили контракт о совместной работе. Первые групповые туры по соглашению начнут формировать в феврале.

Заммэра добавила, что столичные компании готовили презентации с учетом каждого региона и портретом местного туриста.

Бизнес-миссии позволили участвовать в новых международных проектах. Весной Москва и индийская ассоциация MICE-агентств (NIMA) подписали меморандум о взаимопонимании, по которому создали программу подготовки амбассадоров столицы в Индии. Первые 50 участников уже прошли обучение.

В Москве за прошлый год также на четверть увеличилось число специалистов в области туризма. Сейчас каждый 14-й сотрудник занят в этой сфере.

Туризм Бизнес Москва

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