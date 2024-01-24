Строительство электродепо «Южное» вышло на финишную прямую в Москве
В Москве за 13 лет возвели или капитально отремонтировали 12 электродепо. Сейчас в Братееве достраивают электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Это не только стоянка для вагонов: здесь ремонтируют составы и следят за их чистотой», - уточнил он.
Глава города отметил, что благодаря новому электродепо «Южное» получится решить важные задачи. Одной из них стало создание вместе с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейшего в России комплекса, где будут обслуживать и ремонтировать вагоны метро.
Кроме того, на самой протяженной и востребованной зеленой ветке запустят новые составы. На втором этапе реконструкции депо «Сокол» перестроят старый корпус, возведенный в 1938 году.
По словам Собянина, электродепо нужны, чтобы открывать новые линии. В этом году запустят «Столбово», а к 2030 году - «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».
Смотровые канавы отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово» уже начали обустраивать в Новой Москве. Их будут использовать для ночного отстоя, ремонта и очистки поездов двух веток подземки.