Строительство электродепо «Столбово» планируют завершить в Москве до конца 2024 года

«Разместится оно в поселении Сосенском и будет обслуживать сразу две линии - старейшую Сокольническую и будущую Троицкую», - уточнил он.

По его словам, депо позволит вдвое увеличить количество поездов в южной части красной ветки метро. Кроме этого, для пассажиров сократится время ожидания.

Собянин добавил, что депо необходимо для строящейся Троицкой линии, оно будет обслуживать ее первую очередь - от «ЗИЛа» до «Коммунарки». После открытия всей ветки - линия перейдет под обслуживание другого депо, которое появится вблизи деревни Летово. Тогда «Столбово» полностью переключится на Сокольническую линию.

Административно-бытовой корпус на территории электродепо начали строить в начале октября. Оно находится на участке размером 16 гектаров, на котором 38 новых зданий и сооружений для работы с поездами.