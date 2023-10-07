Строительство электродепо «Аминьевское» в Москве вышло на финишную прямую
Строители приступили к завершающему этапу возведения электродепо «Аминьевское». Рядом с ним расположено больше 60 объектов для обслуживания поездов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Строящееся на западе столицы электродепо „Аминьевское“ находится на высоком уровне готовности. Здесь уже возведены основные конструкции всех объектов, ведутся монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования», - уточнил он.
Заммэра отметил, что около электродепо также расположен корпус на 29 канав, где будут ремонтировать составы Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Также есть объединенное здание эксплуатационного персонала, мотодепо, гараж и лабораторно-испытательный корпус.
На всех объектах мастера приступили к архитектурно-отделочным работам. Сооружения для очистки производственных и дождевых стоков в депо оснащают оборудованием. Веер путей тоже практически готов. На территории проводят работы по благоустройству. Там укладывают бетонное основание площадки, асфальт и бордюрный камень.
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