Строительство электродепо «Аминьевское» в Москве вышло на финишную прямую

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«Строящееся на западе столицы электродепо „Аминьевское“ находится на высоком уровне готовности. Здесь уже возведены основные конструкции всех объектов, ведутся монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования», - уточнил он.

Заммэра отметил, что около электродепо также расположен корпус на 29 канав, где будут ремонтировать составы Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Также есть объединенное здание эксплуатационного персонала, мотодепо, гараж и лабораторно-испытательный корпус.

На всех объектах мастера приступили к архитектурно-отделочным работам. Сооружения для очистки производственных и дождевых стоков в депо оснащают оборудованием. Веер путей тоже практически готов. На территории проводят работы по благоустройству. Там укладывают бетонное основание площадки, асфальт и бордюрный камень.

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