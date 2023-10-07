Строительство двух флагманских медцентров вышло на завершающую стадию
Строители приступили к завершающему этапу возведения флагманских медцентров при Боткинской больнице и ГКБ имени Буянова. Готовность объектов составила более 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Мы продолжаем строить инфраструктуру для столичной системы здравоохранения», - уточнил он.
Заммэра отметил, что программа предусматривает в общей сложности работу шести флагманских центров при различных больницах с современным оборудованием по самым высоким стандартам оказания экстренной медпомощи.
Строительство двух таких объектов вышло на финишную прямую. В частности, центр при Боткинской больнице готов на 96%. Там закончили отделку и приступили к пуско-наладке медоборудования и мебели.
Бочкарев добавил, что в центре при ГКБ имени Буянова монтируют лифты, а также заканчивают обустраивать операционные, реанимации, противошоковые палаты. Объект готов более чем на 80%.
Ранее итоги месяца работы флагманского центра ГКБ имени Филатова подвели в Москве. Врачи оказали экстренную помощь примерно 5,5 тысячи пациентам.