Строительство 19-го корпуса в индустриальном парке «Руднево» в Москве завершили

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Он уточнил, что с момента принятия решения о строительстве до сдачи объекта прошло менее девяти месяцев.

Глава города отметил, что индустриальный парк «Руднево» застроили более чем на 200 тысяч квадратных метров. Там выпускают критически важную продукцию, в частности, электрические конденсаторы и гражданские беспилотники.

Собянин добавил, что строители приступили к возведению дополнительных производственных корпусов и здания для специализированного колледжа беспилотной авиации.

До 2026 года площадь застройки «Руднево» возрастет до 800 тысяч «квадратов». Благодаря этому в городе появится 15–20 тысяч новых рабочих мест.

Ранее москвичам сообщили, что индустриальный парк «Руднево» стал базовой площадкой для Федерального центра беспилотных авиационных систем. К 2028 году он обучит до 10 тысяч операторов, технических и других специалистов.