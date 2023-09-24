Строительство 19-го корпуса в индустриальном парке «Руднево» в Москве завершили
Завершилось строительство 19-го корпуса в индустриальном парке «Руднево». Рабочие справились с задачей в кратчайшие сроки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что с момента принятия решения о строительстве до сдачи объекта прошло менее девяти месяцев.
Глава города отметил, что индустриальный парк «Руднево» застроили более чем на 200 тысяч квадратных метров. Там выпускают критически важную продукцию, в частности, электрические конденсаторы и гражданские беспилотники.
Собянин добавил, что строители приступили к возведению дополнительных производственных корпусов и здания для специализированного колледжа беспилотной авиации.
До 2026 года площадь застройки «Руднево» возрастет до 800 тысяч «квадратов». Благодаря этому в городе появится 15–20 тысяч новых рабочих мест.
Ранее москвичам сообщили, что индустриальный парк «Руднево» стал базовой площадкой для Федерального центра беспилотных авиационных систем. К 2028 году он обучит до 10 тысяч операторов, технических и других специалистов.