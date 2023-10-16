Строительство 17 медицинских объектов завершили в Москве в этом году

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«Продолжаем модернизировать московскую систему здравоохранения - в этом году достроили 17 объектов», - уточнил он.

Глава города перечислил новые медучреждения. В частности, речь идет о флагманском центре ГКБ № 15 имени Филатова, детском стационаре больницы в Коммунарке, подстанции скорой медицинской помощи в Южном Бутове и патологоанатомическом корпусе городской клинической больницы № 13 в Южнопортовом. Кроме того, в разных районах Москвы появилось восемь поликлиник.

Собянин добавил, что до 2026 года по Адресной инвестиционной программе возведут 16 зданий для медучреждений на деньги из городского бюджета, еще 10 объектов построят за счет инвесторов.

Ранее начался капремонт хирургического корпуса больницы имени Вересаева в Москве. В здании заменят внутренние инженерные системы и лифтовое оборудование.