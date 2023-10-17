Строители приступили к расширению Поморской улицы в Москве
На северо-востоке Москвы приступили к расширению Поморской улицы и строительству проезда вдоль железнодорожных путей Савеловского направления. Также планируют увеличить примыкающий Проектируемый проезд № 2257. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Длина нового участка дорог составит 2,1 километра. Реализация проекта обеспечит улучшение транспортной доступности района Отрадное», - подчеркнул он.
Кроме этого, расширение улиц и проездов снизит нагрузку на дублер Алтуфьевского шоссе и поможет быстрее добираться до остановки «Дегунино» МЖД.
Также там появятся карманы, новые парковочные места и двухметровая велодорожка с двусторонним движением.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве, для жителей Коммунарки, обустроят удобный выезд на Калужское шоссе , а также участок трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.