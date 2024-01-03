03 января 2024, 09:27

Столичный производитель уборочного инвентаря выпустил более 150 тысяч изделий в 2023 году

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Столичная компания по производству уборочного инвентаря выпустила более 150 тысяч изделий в 2023 году. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Предприятие с октября 2022 года производит плоские насадки для швабр, тряпки и салфетки для уборки. Компания также поставляет пластиковые ведра, щетки, уборочные тележки и многое другое.

«Более 250 предприятий в Москве представляют легкую промышленность, на них трудоустроены около четырех тысяч человек. Столичные фабрики и заводы повышают качество продукции и наращивают объемы производства. Например, предприятие „Диагональ-Текстильторг“ в 2023 году выпустило более 150 тысяч изделий. За этот период компания отгрузила товаров более чем на четыре миллиона рублей», - рассказала Степанова.

В январе 2024 года компания намерена запустить в производство веревочные насадки для швабр - их используют для влажной уборки.

«Мы предъявляем высокие требования к качеству своей продукции, отслеживаем все этапы производства: начиная от закупки сырья и заканчивая упаковкой и доставкой товара», - отметил гендиректор компании Дмитрий Воронов.

Москва - город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, где производят электронику, одежду, лекарства, мебели и многое другое. С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем вдвое.

Заводы Промышленность Москва 2023
01 января 2024, 02:40
Собянин пожелал москвичам долголетия и любящих людей рядом
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом. Традиционно подвели итоги прошедшего года на официальном сайте столичного градоначальника.

Собянин отметил, что в прошедшем году было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России, а также за судьбу военнослужащих в зоне СВО. Мэр подчеркнул, что под руководством президента России Владимира Путина удалось укрепить экономику и обеспечить безопасность страны. Москвичей Собянин поблагодарил за мужество и трудолюбие.

«Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы. Он достучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! <…> Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди!» - сказал Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи.

Россия Новый год Сергей Собянин Экономика
31 декабря 2023, 17:48
Температуру повысят в домах москвичей из-за надвигающихся морозов
Freepik
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Коммунальщики начали повышать температуру в системе отопления домов москвичей. Причиной тому стало грядущее аномальное похолодание, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - отметил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, синоптики спрогнозировали в ночь на 1 января до -13…-15 градусов мороза. Днем также будет холодно, а со вторника в ночные часы столбики термометра могут опуститься до -21…-25 градусов.

Заммэра добавил, что режим системы центрального отопления устанавливают, ориентируясь на погоду. Задания на изменение выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза. Тепло регулируют по двум главным параметрам: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. За корректировкой следят автономно диспетчерские службы, учитывая показатели температурных датчиков.

Водителей в Москве также призвали быть внимательными на дорогах из-за аномальных холодов. Горожан попросили переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.

Отопление Москва 2023 Погода в Москве
31 декабря 2023, 16:23
Чат-бот Александра с момента запуска ответила на шесть миллионов вопросов москвичей
Freepik
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На протяжении всего уходящего года москвичи обращались за помощью к чат-боту Александре. О самых популярных вопросах к ИИ сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«С момента появления Александра ответила на шесть миллионов вопросов», - уточнил он.

По словам заммэра, в этом году разработчики расширили функционал виртуального помощника. Благодаря этому чат-бот стал обрабатывать 13 тысяч сообщений в день. Такие показатели в 10 раз превысили ее возможности в самом начале запуска.

Ликсутов отметил, что появившийся в 2023-м чат-бот в приложении «Московский транспорт» удостоился нескольких престижных наград.

Он добавил, что чаще всего пользователи спрашивали о способах оплаты проезда, как привязать карту «Тройка» в транспортных приложениях, а также о имеющихся льготах для пассажиров.

В честь наступления Нового года Московский метрополитен составил перечень тематических литературных произведений. Повести и рассказы погрузят пассажиров в атмосферу праздника.

Искусственный интеллект Метро Москва 2023
31 декабря 2023, 16:06
Сервис «Книги в метро» представил новогоднюю подборку для москвичей
Freepik
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В честь наступления Нового года Московский метрополитен составил перечень тематических литературных произведений. Повести и рассказы погрузят пассажиров в атмосферу праздника, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году вместе с приложением „НЭБ Свет“ Российской государственной библиотеки мы перезапустили проект „Книги в метро“. Благодаря ему пассажирам бесплатно доступно более четырех тысяч произведений», - уточнил он.

Пользователи сервиса найдут в новогодней подборке повесть-сказку «Щелкунчик и Мышиный король» - одно из самых знаменитых произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В список вошел рассказ «Детвора» Антона Чехова. Автор изучает поведение детей, оставшихся дома без взрослых. Юные герои произведения в столовой за обеденным столом играют на деньги в лото, но каждый из них относится к игре по-разному.

Пассажирам также предлагается прочесть детскую книжку «Серебряная елка», «В метель и вьюгу» и «Рождественская песнь в прозе».

До этого самыми популярными книгами проекта стали - «Антоновские яблоки», «Таинственный остров» и «Преступление и наказание».

На восемь линий московского метрополитена также вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.

Метро Новый год Москва 2023

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