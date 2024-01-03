Столичный производитель уборочного инвентаря выпустил более 150 тысяч изделий в 2023 году

Предприятие с октября 2022 года производит плоские насадки для швабр, тряпки и салфетки для уборки. Компания также поставляет пластиковые ведра, щетки, уборочные тележки и многое другое.

«Более 250 предприятий в Москве представляют легкую промышленность, на них трудоустроены около четырех тысяч человек. Столичные фабрики и заводы повышают качество продукции и наращивают объемы производства. Например, предприятие „Диагональ-Текстильторг“ в 2023 году выпустило более 150 тысяч изделий. За этот период компания отгрузила товаров более чем на четыре миллиона рублей», - рассказала Степанова.

В январе 2024 года компания намерена запустить в производство веревочные насадки для швабр - их используют для влажной уборки.

«Мы предъявляем высокие требования к качеству своей продукции, отслеживаем все этапы производства: начиная от закупки сырья и заканчивая упаковкой и доставкой товара», - отметил гендиректор компании Дмитрий Воронов.

Москва - город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, где производят электронику, одежду, лекарства, мебели и многое другое. С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем вдвое.