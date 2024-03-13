Столичный производитель конденсаторов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Конденсаторы используют, чтобы накапливать заряд и энергию электрического поля в светотехнической продукции, силовой электронике и пусковых устройствах.

«В июле 2023 года компания разместила в индустриальном парке „Руднево“ производство конденсаторов площадью 5,5 тысячи квадратных метров и создала более 80 рабочих мест», - рассказал Овчинский.

По его словам, с того момента производитель выпустил более 200 тысяч единиц продукции.

В ближайшее время компания собирается наладить изготовление электронных компонентов, которые будут использовать в преобразователях легковых, грузовых и пассажирских электромобилей, отметил министр правительства Москвы. В реализацию проекта новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» планирует вложить более 370 миллионов рублей до конца 2025 года, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Сегодня предприятие разрабатывает и серийно выпускает широкую линейку конденсаторов с использованием металлизированной полипропиленовой пленки и специального полимерного материала, придающего продукции высокую влагостойкость, вибростойкость, теплоотдачу, а также повышенное пробивное напряжение. В список главных заказчиков столичного производителя входят Роскосмос, нефтедобывающие и железнодорожные компании.

«Предприятие обладает собственными научно-исследовательскими разработками в области электротехники», - обратил внимание генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, производство компании на 70% оснащено отечественным оборудованием. Среди используемого на предприятии сырья доля российского составляет 75%.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» производитель сможет пользоваться налоговыми льготами и преференциями. В течение 10 лет компания не должна платить имущественный, земельный и транспортные налоги, а налог на прибыль для нее вместо 20% составит всего два, уточнил Дегтев.

Столичная компания стала одним из первых предприятий, чьи производственные мощности разместили в индустриальном парке «Руднево».

«Преференции, которые предполагает статус резидента ОЭЗ, позволят компании продолжать инвестировать в собственное развитие», - отметил гендиректор предприятия Карен Халапян.

Он сообщил, что для повышения мощности выпуска продукции на 30% компания вложила 165 миллионов рублей в закупку современного высокотехнологичного оборудования для намотки конденсаторных секций. Станки прошли испытания, в ближайшее время их доставят на производство.

Самым амбициозным проектом, над которым трудятся технические специалисты компании, Халапян назвал локализацию производства основной составляющей конденсатора - полипропиленовой металлизированной пленки с использованием нанотехнологий.

Статус резидента особой экономической зоны столицы предприятие получило одним из первых по упрощенной форме, закрепленной изменениями в Федеральный закон об особых экономических зонах в России. Поправки упростили список документов, требующихся для соглашения о деятельности резидента. Например, вместо бизнес-плана компания теперь подает паспорт инвестиционного проекта и его финансовую модель. Сроки подписания соглашения сократили с 70 до 15 дней.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил , что площадь особой экономической зоны превысила 280 гектаров. ОЭЗ столицы уже несколько лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.