09 января 2024, 10:06

Столичное метро в 2023 году оснастили 360 инновационными вагонами «Москва-2020»

РИА «Новости»
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Столичный метрополитен за минувший год пополнился 360 инновационными вагонами «Москва-2020». Их запустили на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линии метро, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В новых поездах есть межвагонные переходы, широкие двери, наддверные табло, консольные экраны под потолком и внешние дисплеи с информацией о станции, до которой он едет.

В парке Кольцевой и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро все составы заменили на модели «Москва-2020». Межвагонные переходы и широкие дверные проемы в новых поездах помогут снизить высокий пассажиропоток.

До 2018 года на оранжевой ветке московской подземки ходили составы прошлого поколения номерного типа. В декабре прошлого года линию полностью укомплектовали современными поездами. Они оборудованы широкими дверьми с системой противозажатия, климат-контролем с обеззараживанием воздуха и наддверными табло.

Среди таких составов «Ока», которые первыми оснастили системами обеззараживания воздуха, а также «Москва» - первый поезд, где есть сквозной проход и USB-зарядки и «Москва-2020» - самый инновационный тип вагонов. Составы «Москва-2020» выпускают на заводе в Мытищах. Сервисная кампания производителя будет обслуживать их весь срок службы - примерно 30 лет.

В ближайшие два года на Замоскворецкой линии метро планируют заменить старые составы. Это единственная ветка метрополитена, где еще не запустили обновленные поезда.

Метро Москва
09 января 2024, 10:51
Почти 12 миллионов посетителей принял московский парк «Зарядье» в 2023 году
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За прошлый год в московском парке «Зарядье» побывали примерно 12 миллионов человек. Это на 18% больше, чем в 2021-м, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«„Зарядье“ - одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 миллионов человек, в прошедшем году - 11,9 миллиона», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в парке размещен флагманский инфоцентр для туристов и проведения городских мероприятий, таких как Московский урбанфорум и международный форум BRICS Fashion Summit.

Прошедшей осенью в «Зарядье» заработало крупное выставочное пространство «Паркинг Галерея», площадь которого составила около трех тысяч квадратных метров. Первыми там разместили работы свыше 250 выпускников 20 художественных и архитектурных вузов столицы.

Одним из самых популярных мест стал подземный музей, посетители которого смогли увидеть четыре выставки об искусстве. В Старом Английском Дворе разместили шесть исторических экспозиций, в том числе в честь скульптора Евгения Вучетича и поэта Владимира Маяковского. В парке проводили фестивали, посвященные музыке и науке, а также тематические программы выходного дня.

Летом в «Зарядье» во время акции «Ночь кино» представили классические фильмы с 35-миллиметровой пленки и документальные картины.

Фотограф Ольга Кулева также рассказала, где сделать лучшие фотографии новогодней Москвы. «360» собрал основные правила для качественной съемки и площадки.

Фестивали Парки Москва
09 января 2024, 10:19
Восемь крупных соцобъектов появились в Москве в 2023 году
РИА «Новости»
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В 2023 году в Москве возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них — здания здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В 2023 году в Москве возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них - здания здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Строительство социальных объектов рядом с жилой застройкой - важный и полезный фактор для развития города и улучшения качества жизни его жителей, это одна из задач, поставленных перед Стройкомплексом мэром Москвы», - отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что в Восточном округе столицы возвели флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова на Вешняковской улице и обновили ледовый дворец, расположенный на улице Сокольнический Вал. В центральном округе появился ледовый дворец «Кристалл», на северо-западе - ледовый каток «Сталкер», в ЮЗАО - центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

Кроме того, дворец спорта «Некрасовка» достроили на Рождественской улице. В здании разместили крытый каток, бассейн, экстрим-парк и зону воркаута. В САО начала работать академия спорта «Динамо» на улице Юрия Никулина. В Западном округе столицы возвели учебно-образовательный кластер «Ломоносов».

Центр инноваций и импортозамещения также возведут в ТиНАО по программе создания рабочих мест. Инвестор уже получил разрешение на строительство.

Строительство Недвижимость Москва
09 января 2024, 09:38
Москвичам пообещали снег и потепление во вторник
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Москва окажется во власти теплого фронта. Синоптики спрогнозировали 9 января до -8 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, выходящим в середине дня с севера на территорию Карелии», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях в Москве будет облачно, а также ожидаются осадки в виде снега. В дневное время суток температура будет варьироваться от -6 до -8 градусов. Ночью похолодает до -10 градусов. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки -5…-10 градусов. В ночные часы воздух остынет до -11 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Москвичам также предрекли возвращение 20-градусных морозов. Днем 12 января будет -15 градусов, а уже к старому Новому году столбики термометра опустятся до -20 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
09 января 2024, 09:19
Елки мэра Москвы в Гостином Дворе собрали свыше 61 тысячи посетителей
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Елки мэра Москвы в Гостином Дворе прошли с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Мероприятия посетили больше 61 тысячи зрителей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Гости увидели музыкальный спектакль «Новый год наоборот», а также поучаствовали в интерактивной программе в фойе и мастер-классах. Для посетителей организовали фотозоны и установили настоящую карусель. В постановке сыграли 150 артистов, специально для мероприятия изготовили 284 уникальных костюма.

На елки мэра Москвы пригласили детей, которые показали высокие результаты в учебе и спорте, а также лауреатов олимпиад, конкурсов и премий столичного правительства, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ и сирот. Представления посетили дети из семей мобилизованных и гости из новых регионов РФ.

Юным зрителям представили сказочную страну, где Деду Морозу сдавали экзамены выпускники новогодней школы: Кролик, Тучка, Карамель и Сова. Спектакль провели с применением современных технологий, световых эффектов и видеографики. Всем детям раздали новогодние подарки - 38 тонн сладостей.

В Москве также прошла акция «Исполни желание». Жители мегаполиса помогли сбыться новогодним мечтам детей с ОВЗ.

Дети Новый год Сергей Собянин Москва

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