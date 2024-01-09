Столичное метро в 2023 году оснастили 360 инновационными вагонами «Москва-2020»

В новых поездах есть межвагонные переходы, широкие двери, наддверные табло, консольные экраны под потолком и внешние дисплеи с информацией о станции, до которой он едет.

В парке Кольцевой и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро все составы заменили на модели «Москва-2020». Межвагонные переходы и широкие дверные проемы в новых поездах помогут снизить высокий пассажиропоток.

До 2018 года на оранжевой ветке московской подземки ходили составы прошлого поколения номерного типа. В декабре прошлого года линию полностью укомплектовали современными поездами. Они оборудованы широкими дверьми с системой противозажатия, климат-контролем с обеззараживанием воздуха и наддверными табло.

Среди таких составов «Ока», которые первыми оснастили системами обеззараживания воздуха, а также «Москва» - первый поезд, где есть сквозной проход и USB-зарядки и «Москва-2020» - самый инновационный тип вагонов. Составы «Москва-2020» выпускают на заводе в Мытищах. Сервисная кампания производителя будет обслуживать их весь срок службы - примерно 30 лет.

В ближайшие два года на Замоскворецкой линии метро планируют заменить старые составы. Это единственная ветка метрополитена, где еще не запустили обновленные поезда.