Столичная компания разработала спортивное питание для подростков

На каждый товар выдано свидетельство о госрегистрации, что подтверждает соответствие требованиям безопасности техрегламентов Таможенного Союза. Состав «Юниор Гейнер» и «Юниор Протеин» включает сывороточный легкоусвояемый белок, сахар с насыщающими характеристиками, который закрывает энергетические и пластические потребности детского организма, объяснил производитель. Питание также содержит мальтодекстрин - углевод, рекомендованный для смесей в педиатрии как источник энергии и витаминный премикс.

«Гемоспорт» поможет в профилактике дефицита железа, что актуально для подростков. Все товары обогащены натуральными ингредиентами для улучшения спортивных результатов и обеспечения оптимального развития подрастающего организма. В серийное производство продукцию запустят в ноябре 2023 года.

ОЭЗ «Технополис Москва» представляет собой территорию с особым юридическим статусом, на которой действуют льготным режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем» и «Руднево». Общая площадь этих территорий составляет более 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» в течение нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

По его словам, фирма специализируется на лечебном и спортивном питании, а ее продукция является наукоемкой и технологичной. Предприятие располагает собственной научной базой и современным производством, которое соответствует отраслевым международным стандартам.

«Рецептура нового продукта разработана совместно с ФГБУН „ФИЦ питания и биотехнологии“, и по заключению экспертов ведомства новинка может быть рекомендована в качестве специализированного напитка для юных спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет», - рассказал Овчинский.

Новые продукты представляют собой молочный коктейль, при этом они содержат минимум жиров и достаточное количество протеинов. Пилотную партию уже выпустили - она находится на апробации в ФМБА России. Продуктовая линейка для подростков состоит из трех наименований: «Юниор Гейнер», «Юниор Протеин» и «Гемоспорт». Новый товар послужит дополнительным источником белка, углеводов, витаминов и растворимых пищевых волокон.

«Специалисты компании более 25 лет занимаются разработкой и выпуском диетического и спортивного питания, но впервые создали линейку продуктов для подростков. Она одобрена для применения с 11 лет и не имеет официально подтвержденных аналогов на российском рынке», - сообщил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, предприятие производит более 50 наименований продукции на площади 1,2 тысячи квадратных метров. За первый квартал 2023 года компания выпустила 100 тысяч единиц готового продукта - это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На высокотехнологичном производстве открыли свыше 50 рабочих мест.