Столичная компания нарастила выпуск оборудования для промышленной роботизации более чем в 2 раза

Москва каждый год укрепляет свое положение на рынке инновационных технологий, отметил Овчинский. По его словам, каждое третье предприятие в столице относится к высокотехнологичным. Для таких компаний в городе создали комфортный инвестиционный климат и разработали широкий набор мер поддержки, помогающих развитию, обратил внимание министр правительства Москвы.

«Например, в 2023-м столичный производитель изготовил 325 устройств для автоматизации и роботизации технологических процессов, что более чем вдвое превышает показатели 2022 года», - сказал Овчинский.

Системы, выпущенные столичной компанией, используют на 260 заводах в пяти регионах России, добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Предприятие предлагает свыше 20 решений, включая оборудование для автоматизации и роботизации сварки, лазерной обработки и резки, напыления и дробеструйной обработки. По словам директора компании Антона Бычковского, благодаря высокому темпу роста производитель вдвое увеличил количество рабочих мест.

«В планах также значительно увеличить объем выпускаемой продукции и осваивать новую номенклатуру оборудования. Мы активно работаем над развитием производственной базы предприятия», - отметил Бычковский.

На сегодняшний день в столице работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

По поручению мэра столицы в городе реализуют комплекс мер, способствующих развитию производства и росту инвестиционной привлекательности Москвы для российских промышленников. В городе сложились комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

Московским предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, в том числе целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.