21 февраля 2024, 11:51

Столичная компания нарастила производство средств защиты от пожара в 2,2 раза

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Столичный производитель устройств для защиты от пожара увеличил объемы выпуска в 2,2 раза за 2023 год. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московская компания «Эколайт» производит устройства защиты от дугового пробоя. Они помогают снизить риски пожара из-за неисправности электропроводки и оборудования - самой частой причины возгораний.

«Благодаря поддержке города столичные предприятия активно наращивают выпуск продукции. Так, московская компания „Эколайт“ за 2023 год произвела 35 тысяч устройств - это на 118% больше по сравнению с показателями 2022-го», - отметил Овчинский.

По его словам, в текущем году производитель намеревается повысить объемы выпуска до 150 тысяч устройств.

С 1 марта 2024 года использование УЗДП станет обязательным в электроустановках зданий школ, детских садов, общежитий и других общественных пространств. По словам гендиректора предприятия Федора Немцова, специалисты признали применение устройств защиты от дугового пробоя эффективной мерой по предотвращению пожаров.

«Накопленный опыт использования таких устройств в России послужил основой изменений в нормативной документации и дает нам возможность строить планы развития компании на долгие годы», - добавил Немцов.

Москва - город с развитым производством, где работает более 4,2 тысячи промышленных площадок. На них трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Производственные компании получают поддержку от города. В столице сложились комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта и инфраструктуре.

Городским предприятиям предлагают более 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.

Пожары Промышленность Москва
21 февраля 2024, 11:55
Стартовал набор во Всероссийский центр для одаренных незрячих детей в Москве
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В Москве начался набор на новый учебный год во Всероссийский центр для одаренных незрячих детей. Помимо школьной программы, там предлагают участие в олимпиадах, творческих и спортивных проектах и конкурсах, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Наша цель - создать условия, чтобы ребята независимо от особенностей здоровья могли учиться и реализовывать свои таланты», - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что центр, где у одаренных незрячих школьников есть возможность достичь успехов в области науки, работает более двух лет. Там ученики также смогут сделать свой выбор будущей профессии.

Ракова добавила, что для зачисления в центр восьми претендентам из разных регионов страны предстоит преодолеть двухэтапные вступительные испытания.

По регламенту прием в центр на очную форму обучения в шестой класс проходит на конкурсной основе. Детей отбирают с помощью специальной оценочной системы, которую создал федеральный Институт коррекционной педагогики. В классе смогут учиться не больше восьми человек из-за особенностей организации образовательного процесса.

Ранее москвичам рассказали о системе обучения незрячих детей в школе-интернате № 1. Учебное заведение основали в 1882 году для 20 слепых учеников.

Дети Инвалиды Москва
21 февраля 2024, 11:11
Капремонт корпуса Боткинской больницы в Москве завершился почти наполовину
РИА «Новости»
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Капремонт корпуса № 2 Боткинской больницы в Москве выполнили почти наполовину, он завершится до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы», - отметил Бирюков.

На данный момент капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы выполнили примерно на 40%. Здание, возведенное в 1909 году, имеет площадь около трех тысяч квадратных метров.

Уже прошли работы по демонтажу и укреплению конструкций, замене перекрытий, обновлению кровельной системы и устройству нового пола. Сейчас в здании началась прокладка новых инженерных коммуникаций, включая электричество, водоснабжение, отопление, канализацию, а также систем кондиционирования и вентиляции.

Также строители приступили к возведению перегородок общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров для формирования палат, лечебных и технических зон, а также кабинетов для медперсонала.

Фасад здания, площадью почти три тысячи квадратных метров, отреставрируют в соответствии с техникой начала XX века, включая окраску по штукатурке и кирпичу. Специалисты сохранят исторические карнизы, графический руст и козырьки над входами. В здании установят 47 деревянных окон и 196 дверей, поддерживая исторический облик конструкций.Также в корпусе восстановят лестницы с декоративными металлическими ограждениями и оригинальную плитку на площадках.

Завершение капитального ремонта запланировали на четвертый квартал текущего года, после чего пройдет благоустройство прилегающей территории.

Два других корпуса Боткинской больницы также капитально отремонтируют в Москве до конца года. Речь идет о терапевтическом корпусе № 8 и научно-академическом № 10.

Благоустройство Больницы Петр Бирюков Москва
21 февраля 2024, 10:24
Москвичей пригласили на бесплатную экскурсию о крупных благотворителях прошлого
РИА «Новости»
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Москвичи и туристы смогут бесплатно посетить экскурсию о крупных благотворителях прошлого. Предлагается пройти самостоятельно первый маршрут по улице Кузнецкий Мост с аудиогидом в любой день и в комфортном темпе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Экскурсия „Гуляй и помогай“ не только дарит знания и незабываемые впечатления, но и напоминает, что благотворительность, отзывчивость и неравнодушие - это традиционные ценности, уходящие корнями в прошлое Москвы», - отметила руководитель проекта «Город неравнодушных» Евгения Шавкун.

Первый маршрут раскроет тайну названия улицы Кузнецкий Мост, а также расскажет о местонахождении первой в стране телефонной станции. Посетители узнают о зданиях, связанных с именами известных московских благотворителей.

Желающие смогут во время экскурсии поучаствовать в благотворительности. В частности, сдать ненужные вещи в бокс фонда «Второе дыхание» и пожертвовать в организации, которые размещены в благотворительном сервисе на mos.ru.

Маршрут подразумевает остановку на станции по приему вещей. Там же участники узнают о важности разумного потребления, а также о том, как ношеная одежда может помочь нуждающимся людям.

На ВДНХ также проведут экскурсии и обзорные прогулки в честь Дня гида, который отмечается 21 февраля. В музее славянской письменности «Слово» можно узнать, какими были первые алфавиты на Руси.

Благотворительность Экскурсии Москва
21 февраля 2024, 10:00
Девятилетний школьник внезапно умер на уроке английского языка
РИА «Новости»
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В Северо-Восточном округе Москвы в образовательном учреждении скончался ученик. Мальчику было девять лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло в физико-математической школе № 2107, расположенной на проспекте Мира. Во время урока английского ребенку резко стало плохо - он начал задыхаться. Спустя еще какое-то время мальчик потерял сознание.

Учителя позвонили в скорую и позвали школьную медсестру. Та попыталась привести школьника в чувство, но безрезультатно. Прибывшая на место бригада врачей также приступила к реанимации ребенка, но он скончался. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти.

Shot уточнил, что младшеклассник из-за слабого здоровья находился на очно-заочной форме обучении и редко бывал на уроках. Также известно, что мальчик был из благополучной семьи, родители занимаются архитектурой.

Ранее под Воронежем девятилетний школьник в своей комнате забрался на шведскую стенку. Ребенок запутался в канате, который обмотался вокруг его шеи и умер от удушения.

Дети Школы Москва

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