Стоимость парковки и эвакуации машин нарушителей изменится в Москве
В Москве с 15 октября подорожает эвакуация автомобилей нарушителей. Также появятся новые участки платной автопарковки, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию: цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок», - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в первые сутки машина будет стоять на спецпарковке бесплатно, а при оплате до получения автомобиля на перемещение и хранение будет скидка 25%.
Кроме того, с 7 ноября на 3,5% улиц, где платные стоянки, скорректируют тарифы на парковку. На 21 участке улиц парковки станут платными. На семи улицах стоимость снизят. На платных стоянках с загруженностью в 90-100% будет установлена новая цена. Подорожание не затронет действующую тарифную сетку с максимальной стоимостью 450 рублей в час.
Благодаря таким решениям автодороги станут более свободными, а также появится больше мест для парковки у жилых домов, заключили в дептрансе Ранее Дептранс Москвы сообщил, что с 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в общественном транспорте. Стоимость оплаты проезда пришлось изменить из-за инфляции, подорожания бензина и электричества.