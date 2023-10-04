Стоимость парковки и эвакуации машин нарушителей изменится в Москве

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«Тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию: цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок», - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в первые сутки машина будет стоять на спецпарковке бесплатно, а при оплате до получения автомобиля на перемещение и хранение будет скидка 25%.

Кроме того, с 7 ноября на 3,5% улиц, где платные стоянки, скорректируют тарифы на парковку. На 21 участке улиц парковки станут платными. На семи улицах стоимость снизят. На платных стоянках с загруженностью в 90-100% будет установлена новая цена. Подорожание не затронет действующую тарифную сетку с максимальной стоимостью 450 рублей в час.

Благодаря таким решениям автодороги станут более свободными, а также появится больше мест для парковки у жилых домов, заключили в дептрансе Ранее Дептранс Москвы сообщил, что с 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в общественном транспорте. Стоимость оплаты проезда пришлось изменить из-за инфляции, подорожания бензина и электричества.