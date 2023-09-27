Статус промышленного комплекса присвоили заводу «Москвич»

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«Автомобили хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга, ими активно пользуются в парках федеральных и городских ведомств», - подчеркнул он.

Мэр уточнил, что новый статус даст заводу не только налоговые льготы, но и поможет развитию производства за счет сэкономленных средств.

Он добавил, что на предприятии в Печатниках работают около 1,6 тысячи человек. Там производят кроссовер Москвич-3, электромобиль Москвич-3е и седан Москвич-6.

Тендерный спрос на автомобили «Москвич» вырос в 27 раз. В первом полугодии 2023 года уже было размещено пять коммерческих тендеров и 20 госзакупок с запросом их поставки на общую сумму около 51,9 миллиона рублей.

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