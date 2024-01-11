Старый Новый год отметят танцами и хороводами в Московской усадьбе Деда Мороза

Столичная компания, выпускающая лазерное оборудование, в 2023 году произвела более 40 станков, что в 2,5 раза выше показателей 2022-го. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что компания «Лазеры и аппаратура» с 1998 года выпускает в Москве высокотехнологичное лазерное оборудование, применяемое для обработки, сварки, нарезки и плавки деталей во многих отраслях промышленности. По словам Овчинского, предприятие быстро развивается, расширяя производственные площади, парк оборудования и товарную линейку, а также наращивая выпуск конкурентоспособной продукции.

«Так, в 2023-м там изготовили 42 лазерных станка, что в 2,5 раза превышает показатели 2022 года. Сегодня производство компании локализовано почти на 90%», - рассказал министр правительства Москвы.

В прошлом году товарную линейку компании пополнили четыре новые базовые модели. В ассортимент столичного предприятия входят промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков. Более 800 машин от московского производителя работают на предприятиях России, Белоруссии и других стран.

Исполнительный директор столичной компании Анна Цыганцова отметила, что промплощадке важно расширять объемы выпуска, повышая качество станков в соответствии с требованиями современной индустрии.

«Так, на 2024 год мы запланировали производство не менее 60 лазерных станков, из которых минимум 25 будут пятикоординатными многоосевыми обрабатывающими центрами», - сообщила Цыганцова.

Москва - город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании производят разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию.

Благодаря комфортным условиям для бизнеса в столице могут развиваться крупные, средние и малые предприятия. Размещение промышленных площадок в Москве позволяет инвесторам получить доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также к большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятиям предлагают свыше 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.