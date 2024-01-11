11 января 2024, 18:07

Старый Новый год отметят танцами и хороводами в Московской усадьбе Деда Мороза

РИА «Новости»
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Московская усадьба Деда Мороза подготовила развлекательную программу в честь празднования старого Нового года. Гостей ждут 13 и 14 января на Изумрудной площади, сообщили на сайте усадьбы.

В субботу посетители смогут принять участие в квесте на нескольких станциях и интерактивных программах. Перед зрителями выступит ансамбль «Закрутиха». Артисты представят театрализованное шоу «Охочие комедианты» - «Мороз потехе не помеха!». Затем гостей ждет выступление фолк-группы «Вселена Фолк» и фокусника.

Также посетителям покажут световое и барабанное шоу. Завершится первый день праздника семейной дискотекой.

В воскресенье на площадке выступит участница телепроекта «Перепой звезду!» Екатерина Иваний, а также музыкальные коллективы «Поляне» и «Тень-Потетень». Кроме того, танцевальный коллектив «Московские коты» представит свои номера публике.

Московские парки подготовили программу для встречи старого Нового года. Посетителей ждут творческие мастер-классы, кинопоказы и лекции с 12 по 14 января.

Праздники Новый год Дед Мороз Москва
11 января 2024, 16:47
Московский производитель лазерного оборудования нарастил выпуск в 2,5 раза
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Столичная компания, выпускающая лазерное оборудование, в 2023 году произвела более 40 станков, что в 2,5 раза выше показателей 2022-го. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что компания «Лазеры и аппаратура» с 1998 года выпускает в Москве высокотехнологичное лазерное оборудование, применяемое для обработки, сварки, нарезки и плавки деталей во многих отраслях промышленности. По словам Овчинского, предприятие быстро развивается, расширяя производственные площади, парк оборудования и товарную линейку, а также наращивая выпуск конкурентоспособной продукции.

«Так, в 2023-м там изготовили 42 лазерных станка, что в 2,5 раза превышает показатели 2022 года. Сегодня производство компании локализовано почти на 90%», - рассказал министр правительства Москвы.

В прошлом году товарную линейку компании пополнили четыре новые базовые модели. В ассортимент столичного предприятия входят промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков. Более 800 машин от московского производителя работают на предприятиях России, Белоруссии и других стран.

Исполнительный директор столичной компании Анна Цыганцова отметила, что промплощадке важно расширять объемы выпуска, повышая качество станков в соответствии с требованиями современной индустрии.

«Так, на 2024 год мы запланировали производство не менее 60 лазерных станков, из которых минимум 25 будут пятикоординатными многоосевыми обрабатывающими центрами», - сообщила Цыганцова.

Москва - город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании производят разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию.

Благодаря комфортным условиям для бизнеса в столице могут развиваться крупные, средние и малые предприятия. Размещение промышленных площадок в Москве позволяет инвесторам получить доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также к большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятиям предлагают свыше 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.

Промышленность Москва
11 января 2024, 16:28
Суд сделал послабление сербскому музыканту Мартичу перед выдворением из России
Freepik
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В Никулинском суде Москвы разрешили сербскому музыканту Петару Мартичу покинуть пределы России без предварительного задержания. В среду его признали виновным в пропаганде наркотиков и постановили выдворить из страны, сообщило РИА «Новости».

«Суд считает возможным назначить наказание без задержания и содержания в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России», - говорится в решение суда.

В постановлении также указано, что Мартич покинет Россию самостоятельно.

Административное дело на вокалиста групп «Пасош» и «Прыгай киска» завели из-за песни «Насекомое». Эксперты выявили в тексте композиции «совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков», а также положительное отношение исполнителя к запрещенным веществам.

Мартичу также назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 10 января.

Наркотики Суд Москва
11 января 2024, 14:45
Московские парки подготовили программу для встречи старого Нового года
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Московские парки проведут творческие мастер-классы, кинопоказы и лекции с 12 по 14 января. О событиях, которые подготовили для жителей и гостей столицы, рассказали на официальном портале мэра города.

В парке «Фили» 13 января пройдет экскурсия «Новогодние традиции дореволюционной России». В это же время сад «Эрмитаж» откроет фестиваль WinterFest. Гости смогут посетить ледяной лабиринт, площадку для игры в плюшевые снежки и мастер-классы по чеканке монет, изготовлению новогодних носков и шапок. Также в 19:00 здесь пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха с участием звезд мирового фигурного катания.

Свои мероприятия подготовила и Московская усадьба Деда Мороза. На Изумрудной площади будут водить хороводы со сказочными персонажами, сыграют в игры и покажут театрализованные и музыкальные представления, а также яркие шоу.

В парке «Ангарские пруды» 13 января проведут мастер-класс по созданию ретрогирлянды «Ностальгия», а 14 января гостей научат делать елочные игрушки. Также в воскресенье на центральной площади Лианозовского парка пройдут народные гулянья.

Помимо этого, 12 января на катке Гончаровского парка состоится дискотека на льду, а в Таганском парке проведут вечеринку под зажигательные диджейские сеты.

В парке «Ходынское поле» 13 января посетители смогут принять участие в мастер-классах по фигурному катанию. На льду также пройдут показательные выступления фигуристов и хоккеистов.

В саду имени Н. Э. Баумана 14 января пройдет показ советской картины «Новогодние приключения Маши и Вити». Кроме того, вечером на нем проведут открытую тренировку по фигурному катанию.

Подробнее о мероприятиях можно узнать на официальном портале мэра Москвы и сайтах столичных парков.

Ранее горожан предупредили о значительном похолодании на старый Новый год. Температура воздуха в Москве может опуститься ниже -16 градусов.

Новый год Парки Москва
11 января 2024, 14:01
Около 10% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки
Телеканал «360»
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В Москве в течение суток будет идти снегопад и прекратится только в пятницу днем. За это время выпадет примерно 10% месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем в районе трех-пяти миллиметров при месячной норме пять миллиметров. Уже к середине дня снегопад в столице закончится», - уточнил он.

Синенков отметил, что три-пять миллиметров осадков составляет почти 10% месячной нормы.

За прошедшие сутки в Москве уже выпало пять миллиметров осадков. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров На Москву также обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость - до 300 метров.

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до субботы. Причиной тому стало предупреждение о гололедице на дорогах и тротуарах.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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