Стартовала регистрация на ОГЭ и ЕГЭ на сайте мэра Москвы

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Школьники смогут также записаться на итоговое сочинение, изложение и собеседование по русскому языку. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам нужно сдать экзамены по русскому языку и математике базового или профильного уровня.

«Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз», - уточнил первый замдиректора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Допуск к ЕГЭ одиннадцатиклассники получат после сдачи зачета по итоговому сочинению или изложению. Записаться на него также можно на mos.ru.

Регистрация на ОГЭ закончится 1 марта 2024 года. Для допуска на него у девятиклассников не должно быть академической задолженности, а по всем предметам необходимо получить годовые отметки не ниже удовлетворительных. Также необходимо пройти итоговое собеседование по русскому языку.

Ранее Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Выпускникам нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, литературе и географии.