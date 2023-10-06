Стартовала регистрация на ОГЭ и ЕГЭ на сайте мэра Москвы
В Москве началась регистрация на ЕГЭ и ОГЭ. Подать заявление можно будет на сайте mos.ru до 1 февраля следующего года, сообщили в пресс-службе правительства столицы.
Школьники смогут также записаться на итоговое сочинение, изложение и собеседование по русскому языку. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам нужно сдать экзамены по русскому языку и математике базового или профильного уровня.
«Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз», - уточнил первый замдиректора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
Допуск к ЕГЭ одиннадцатиклассники получат после сдачи зачета по итоговому сочинению или изложению. Записаться на него также можно на mos.ru.
Регистрация на ОГЭ закончится 1 марта 2024 года. Для допуска на него у девятиклассников не должно быть академической задолженности, а по всем предметам необходимо получить годовые отметки не ниже удовлетворительных. Также необходимо пройти итоговое собеседование по русскому языку.
Ранее Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Выпускникам нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, литературе и географии.