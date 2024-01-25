25 января 2024, 15:46

Стартовал шестой сезон московского проекта «Музыка в метро»

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В московской подземке начался шестой сезон проекта «Музыка в метро». Пассажиры смогут услышать композиции 285 исполнителей в различных жанрах: от попа до рока, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Целый год участники будут радовать пассажиров городского транспорта своими выступлениями», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в метро можно будет увидеть выступления певицы Алисы Димитриади, балалаечницы Антонины Синициной, скрипача Александра Демидова и других музыкантов.

Дебютантами станут коллектив «СолнцелунА», кавер-группа «Где Стас?» и проект «МамсХор». Самому младшему артисту сезона 10 лет, он выступит перед пассажирами с эстрадными песнями.

Заммэра добавил, что проект включил практически все музыкальные жанры: фолк, джаз, блюз, авторская песня и многие другие.

В метро недавно открыли девять новых площадок для выступлений, включая «Рижскую», «Марьину Рощу» и «Проспект Вернадского».

Ранее музыкальный коллектив из Химок одержал победу в шестом сезоне программы «Музыка в метро». Первое место среди 1000 коллективов Москвы заняли саксофонисты из квартета Clover Sax Quartet.

Музыка Метро Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
25 января 2024, 16:47
Собянин рассказал о московских предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2023 году свыше 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«КРЗ курирует два инновационных кластера: в Зеленограде по направлению микроэлектроники и Троицке - в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий», - уточнил он.

По словам мэра, основная задача корпорации заключается в облечении выхода на рынок для предпринимателей. Она помогает локализовать бизнес в Москве, разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования.

Кроме того, корпорация является центром компетенций в сфере аддитивных технологий. Ее оснастили необходимым оборудованием для обратной разработки и 3D-печати изделий из различных материалов.

Собянин добавил, что предприятия кластеров смогли привлечь свыше 840 миллионов рублей инвестиций благодаря помощи КРЗ.

Ранее особая экономическая зона « Технополис Москва » отметила 18-летие. В 2023 году на ней открыли 35 новых производств.

Инвестиции Бизнес Сергей Собянин Импортозамещение Технологии Москва
25 января 2024, 14:30
Москвичам предрекли подорожание аренды однушек на 15%
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В Москве в этом году стоимость аренды однокомнатных квартир может подскочить на 15% — до 63 тысяч рублей в месяц. Этому предшествует возвращение релокантов в Россию и подорожание ипотеки, сообщило РИА «Новости».

В Москве в этом году стоимость аренды однокомнатных квартир может подскочить на 15% - до 63 тысяч рублей в месяц. Этому предшествует возвращение релокантов в Россию и подорожание ипотеки, сообщило РИА «Новости».

«В 2023 году в Россию вернулась значительная часть релокантов, из-за чего увеличилось число потенциальных арендаторов и уменьшилось предложение квартир, которые они сдавали, пока были за границей», - пояснил агентству глава сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Он добавил, что подорожанию также способствует повышение ключевой ставки Банком России. Из-за этого сумма ежемесячного ипотечного платежа при покупке квартиры на вторичном рынке сильно возросла и взлетели цены на жилье в новостройках.

По словам эксперта, в конце прошлого года количество сдаваемых квартир в Москве сократилось вдвое, а аренда выросла примерно на 30-40% в самых популярных сегментах. В частности, однокомнатную квартиру в старых границах столицы теперь можно снять за 55 тысяч рублей в месяц вместо 40 тысяч.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов добавил, что сейчас в среднем ипотечные платежи почти в два раза выше, чем стоимость аренды московских квартир. В такой ситуации потенциальные клиенты стали чаще отказываться от покупки жилья, выбирая съемные квартиры.

Ранее о ситуации на рынке недвижимости и факторах , на которые стоит опираться сейчас при желании войти в ипотеку, рассказал в беседе с «360» эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он предположил, что снижение ставок по ипотеке возможно в середине-конце 2024 года.

Недвижимость Москва
25 января 2024, 14:16
Ефимов: экономика стала самой популярной специальностью выпускников вузов Москвы
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В прошлом году дипломы столичных вузов получили 179,5 тысячи молодых специалистов. Наиболее популярными специальностями у выпускников остались экономика и юриспруденция. Третье место заняли будущие педагоги, сместив программистов и разработчиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году по направлению „Экономика и менеджмент“ дипломы получили 51,2 тысячи человек, по специальности „Юриспруденция“ - 27,1 тысячи человек. На будущих экономистов и юристов приходится более 44% от всех выпускников», - сказал Ефимов.

По его словам, за последние пять лет популярность этих специальностей снизилась на девять процентных пунктов, а на столичном рынке труда растет востребованность других профессий. Это влияет на выбор молодежью направлений для получения образования.

«На третьем месте по популярности сегодня направление „Образование и педагогические науки“. На протяжении последних лет мы наблюдаем восстановление интереса молодых людей к этой профессии, и в прошлом году такие дипломы получили почти 10 тысяч человек. В число самых востребованных специальностей вошли также „Информационная и вычислительная техника“ и „Психология“ - по ним вузы окончили 9,5 тысячи и 6,7 тысячи человек соответственно», - отметил Ефимов.

О смене тенденций на рынке труда говорит статистика поступлений в вузы. За пять лет в Москве резко выросло число абитуриентов, желающих обучаться прикладным наукам.

По данным Департамента экономической политики и развития столицы, в 2023 году на специальность «Психология» поступили 16,3 тысячи человек - в 2,7 раза больше, чем в 2018-м. Число первокурсников, желающих обучаться по направлению «Информатика и вычислительная техника», выросло в 2,2 раза. Журналистами и специалистами по рекламе решили стать на 65% больше студентов, чем пять лет назад.

Количество поступавших на специальность «Философия, этика и религиоведение» с 2018 года сократилось примерно на 4%. Общее число первокурсников за пять лет выросло на 48,5% и достигло почти 300 тысяч.

Самый высокий конкурс в 2023 году зафиксировали на направлениях «Математика и механика», «Информационные технологии» и «Политология» - в среднем 13 претендентов на место. На «Литературоведение» поступали 12 абитуриентов на место. На специальности «Психология», «Юриспруденция» и «Искусство» проходной порог оказался ниже - около четырех человек на место.

Доля бюджетных мест в вузах Москвы составила 31%. Больше всего студентов крупнейших специальностей обучаются на геологических и нефтегазовых факультетах - около 70%, а также на механико-математических направлениях - более 60%. Самая высокая доля коммерческих мест - на «Экономике» и «Юриспруденции».

В столичные вузы стремятся поступить не только россияне из разных регионов страны, но и молодые люди из-за рубежа. Почти 7% обучающихся в Москве - граждане других государств. Больше всего иностранцев обучаются на врачей, фармацевтов и теологов.

Экономика Москва
25 января 2024, 13:57
Более 10 тысяч московских студентов освоили профессии в сфере ЖКХ за пять лет
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С 2019 года с профессиями в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) ознакомились больше 10 тысяч московских студентов. А за год в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям выпустили 27 тысяч молодых специалистов, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Традиционно городские компании в сфере ЖКХ и энергетики открывают двери для студентов, которые хотят пройти производственную практику и получить ценный опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - отметил глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.

Он пояснил, что благодаря этому молодые специалисты могут примерить на себя важнейшие для города профессии, получить практику и узнать изнанку работы компаний. По результатам практических занятий учреждения пополняются новыми целеустремленными кадрами.

К примеру, в прошлом году после практики остались работать на постоянной основе в компаниях ЖКХ свыше 200 человек, это на 50 специалистов больше, чем в 2022-м. Студенты чаще выбирали практику в ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал», ГБУ «Автомобильные дороги».

В Москве в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Часть материалов впоследствии включат в реестр уникальных документов столицы.

ЖКХ Студенты Москва

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