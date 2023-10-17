Стартовал прием заявок на XII всероссийский фестиваль «Мосгаз зажигает звезды»

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Стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока - Мосгаз зажигает звезды». К участию в нем пригласили детей от семи до 18 лет со всей страны, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«У участников конкурса будет широкий выбор композиторов: классиков начала столетия, великих мастеров советской эпохи, мэтров эстрады», - отметил гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Первый этап конкурса пройдет заочно, а сами заявки необходимо подать в электронном виде через личный кабинет участника. Фестиваль представляет собой вокальный конкурс «Мосгаз зажигает звезды» и конкурс юных художников «Волшебная сила голубого потока».

Победителей в вокальном направлении выберут по трем номинациям. Подать заявку можно до 15 февраля следующего года. На заочном этапе жюри по видео с выступлениями определит лучших и пригласит их в Москву на очный этап.

Художественный конкурс проведут также в трех номинациях. Заявки нужно отправить до 2 февраля, результаты конкурса появятся до конца месяца.

Ранее финал творческо-образовательного проекта «Комус Арт» состоялся в Москве. На конкурс прислали почти 10 тысяч творческих работ со всей России, а победителями в разных номинациях стали десятки участников.