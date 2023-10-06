Читайте нас в:

Правительственную премию смогут получить гастрономические проекты, гостиницы, экскурсоводы и другие представители туристической отрасли.

В этом году конкурс будут судить по 17 номинациям, из которых жюри определит победителей в шести, а москвичи - в 11, проголосовав в «Активном гражданине». Кроме того, пользователи выберут лучшие СМИ о туризме.

Участвовать в конкурсе смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для этого нужно подать заявку на сайте до 24 октября 18:00.

Экскурсионные и культурно-досуговые проекты получат отдельные награды. Так, в категории «Впечатления и гостеприимство» есть номинации «Московские впечатления: выставки», «Московские впечатления: для детей» и «Московские впечатления: экскурсии и развлечения».

Ранее москвичам сообщили, что в столице проведут конкурс видеоконтента на Киностудии имени Горького. В нем смогут участвовать все желающие от 13 до 17 лет самостоятельно или в составе группы до четырех человек.

В Москве официально стартовал прием заявок на соискание премии правительства «Путеводная звезда - 2023». Заявить об участии можно будет до 24 октября, а победителей определят в декабре, сообщили на сайте мэра Москвы.