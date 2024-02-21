Стартовал набор во Всероссийский центр для одаренных незрячих детей в Москве

«Наша цель - создать условия, чтобы ребята независимо от особенностей здоровья могли учиться и реализовывать свои таланты», - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что центр, где у одаренных незрячих школьников есть возможность достичь успехов в области науки, работает более двух лет. Там ученики также смогут сделать свой выбор будущей профессии.

Ракова добавила, что для зачисления в центр восьми претендентам из разных регионов страны предстоит преодолеть двухэтапные вступительные испытания.

По регламенту прием в центр на очную форму обучения в шестой класс проходит на конкурсной основе. Детей отбирают с помощью специальной оценочной системы, которую создал федеральный Институт коррекционной педагогики. В классе смогут учиться не больше восьми человек из-за особенностей организации образовательного процесса.

Ранее москвичам рассказали о системе обучения незрячих детей в школе-интернате № 1. Учебное заведение основали в 1882 году для 20 слепых учеников.