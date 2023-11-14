Станцию «Рижская» БКЛ в Москве оснастят 129-метровыми эскалаторами

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По его словам, эскалаторы станут одними из самых длинных в столичном метро, догоняя нынешнего лидера - соседнюю станцию БКЛ «Марьина Роща» с 130-метровыми эскалаторами.

Станция БКЛ «Рижская» - пересадочная на Калужско-Рижскую линию метрополитена. Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что благодаря созданию второго вестибюля станции «Рижской» БКЛ снизится нагрузка с действующего входа в метро.

Заммэра добавил, что на этом участке продолжают формировать крупный городской вокзал. Помимо станций двух веток метро, там пролегают три маршрута МЦД. В перспективе планируют построить инфраструктуру для высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва - Санкт-Петербург».

Ранее на указатели в московском метро нанесли дополнительную информацию для обозначения направлений движения пассажиров в переходах. Тестовое табло появилось на станции «Октябрьская» кольцевой линии.