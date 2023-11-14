14 ноября 2023, 12:34

Станцию «Рижская» БКЛ в Москве оснастят 129-метровыми эскалаторами

РИА «Новости»
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Во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) начали готовиться к возведению эскалаторного хода. Вскоре там смонтируют эскалаторы длиной в 129 метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, эскалаторы станут одними из самых длинных в столичном метро, догоняя нынешнего лидера - соседнюю станцию БКЛ «Марьина Роща» с 130-метровыми эскалаторами.

Станция БКЛ «Рижская» - пересадочная на Калужско-Рижскую линию метрополитена. Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что благодаря созданию второго вестибюля станции «Рижской» БКЛ снизится нагрузка с действующего входа в метро.

Заммэра добавил, что на этом участке продолжают формировать крупный городской вокзал. Помимо станций двух веток метро, там пролегают три маршрута МЦД. В перспективе планируют построить инфраструктуру для высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва - Санкт-Петербург».

Ранее на указатели в московском метро нанесли дополнительную информацию для обозначения направлений движения пассажиров в переходах. Тестовое табло появилось на станции «Октябрьская» кольцевой линии.

Строительство Метро Москва 2023
14 ноября 2023, 12:58
Большой театр в Москве не увеличит количество показов «Щелкунчика»
Фото: freepik.com
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Количество показов новогоднего балета «Щелкунчик» не смогут увеличить в Большом театре. Причина кроется в физических возможностях артистов, заявил РИА «Новости» генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.

«В новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета „Щелкунчик“. Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», - пояснил он.

По словам Урина, на спектакль «Щелкунчик» затрачиваются большие силы.

«Поэтому из-за физических возможностей артистов мы не можем увеличить количество спектаклей балета „Щелкунчик“, - подчеркнул он.

На днях открыли онлайн-продажу на предновогодние показы балета «Щелкунчик», что привело к сбою в работе сайта Большого театра. Страница не выдержала огромного наплыва посетителей, желающих купить билет без стояния в очередях.

Театры Москва 2023
14 ноября 2023, 12:57
Дорогу в квартале реновации построят в районе Измайлово
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В московском районе Измайлово, в квартале реновации, обустроят два участка дороги для повышения транспортной доступности новых жильцов. Они появятся вблизи дома 5/1, корпуса 1 в Измайловском проезде, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Возводя новые кварталы по программе реновации жилья, мы уделяем большое внимание сопутствующей инфраструктуре», - подчеркнул он.

На территории появятся дорога внутри района с кольцевым движением и проезжая часть для перемещения в новом квартале. Также специалисты обустроят тротуары, выделят отдельные полосы для велосипедистов, установят светофор и остановку.

В завершение они нанесут дорожную разметку и поставят знаки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги строительства дорог в столице за год. Он заявил о том, что план закрыли досрочно.

Строительство Дороги Москва 2023 Андрей Бочкарев
14 ноября 2023, 12:08
Московский зоопарк пополнили самые крупные в мире аисты
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В столичном зоопарке появились самые большие в мире аисты — седлоклювые ябиру. Их поселили в огромном вольере для птиц на берегу Большого Пресненского пруда, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столичном зоопарке появились самые большие в мире аисты - седлоклювые ябиру. Их поселили в огромном вольере для птиц на берегу Большого Пресненского пруда, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Седлоклювые ябиру занесены в Красную книгу из-за снижения их численности. По словам главы департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, работа зоопарков позволяет реализовывать проекты по сохранению видов, создавать резервные популяции животных, для жизни которых в дикой природе существуют угрозы.

В Московском зоопарке жилище аистов оснастили бассейном и различными растениями. Там птицы перезимуют, а летом их поселят на уличной территории авиария.

Фурсин подчеркнул, что опытные орнитологи приложили все усилия для создания комфортных условий на новом месте проживания Самки и самца седлоклювых ябиру. Однако зоологи пока не знают, станут ли новые обитатели зоопарка парой, поскольку птицы совсем молодые. При этом они хорошо сейчас уживаются вместе.

В Московском зоопарке на свет появился птенец редкой породы журавля Стэнли. Он уже окреп и прогуливается по вольеру вместе с мамой Анжелой и папой Раймоном.

Зоопарки Москва 2023
14 ноября 2023, 11:39
Нейросети начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Нейросети начали выявлять на рентгеновских снимках лор-заболевания. ИИ на медицинском изображении выделяет цветом участки с возможными патологиями, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов», - уточнила она.

Ракова отметила, что это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы распознают патологии. Результаты исследования появляются за две-три минуты. Благодаря этому врачи смогут больше сэкономленного времени уделять пациентам.

Сервис с ИИ автоматически делает замеры и описание для диагноза, но в конечном итоге решение принимают врачи.

Нейросети экспериментируют в технологии компьютерного зрения в московском здравоохранении в течение трех лет. В Москве сегодня действуют свыше 50 сервисов ИИ, которые позволяют медикам проанализировать более 10,5 миллиона исследований.

Во всех поликлиниках столицы для взрослых заработал новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он позволяет врачам поставить заключительный диагноз на основе данных медкарты за последние два года.

Искусственный интеллект Врачи Москва 2023

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