Станцию метро «Достоевская» в Москве построят в 2030 году

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По его словам, строительство уже идет полным ходом.

«Строительство станции „Достоевская“ - первой на Кольцевой линии за 70 лет - идет полным ходом», - отметил мэр столицы.

Также Собянин анонсировал появление новой конечной станции «Гольяново» на восточном участке Арбатско-Покровской линии. Ее строительство хотят завершить в 2028 году. Всего на линии планируют построить 10 станций.

Ранее Собянин открыл новый участок Троицкой линии метрополитена. Линию запустили в два этапа. В сентябре открыли четыре станции: «Новаторскую», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевскую».

Второй этап завершился зимой - специалисты запустили станции «Корниловскую», «Коммунарку» и «Новомосковскую». Открытие состоялось 28 декабря, в преддверии Нового года.