10 января 2025, 09:26

Станцию метро «Достоевская» в Москве построят в 2030 году

РИА «Новости»
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Завершить строительство станции метро «Достоевская» в Москве планируется в 2030 году. Об этом в своем блоге заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, строительство уже идет полным ходом.

«Строительство станции „Достоевская“ - первой на Кольцевой линии за 70 лет - идет полным ходом», - отметил мэр столицы.

Также Собянин анонсировал появление новой конечной станции «Гольяново» на восточном участке Арбатско-Покровской линии. Ее строительство хотят завершить в 2028 году. Всего на линии планируют построить 10 станций.

Ранее Собянин открыл новый участок Троицкой линии метрополитена. Линию запустили в два этапа. В сентябре открыли четыре станции: «Новаторскую», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевскую».

Второй этап завершился зимой - специалисты запустили станции «Корниловскую», «Коммунарку» и «Новомосковскую». Открытие состоялось 28 декабря, в преддверии Нового года.

Метро Метро Москвы Москва
07 января 2025, 10:55
Облачность, снег и дождь. Москвичам рассказали о погоде в Рождество
РИА «Новости»
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Облачность и снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве в Рождество. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник днем столбики термометра покажут от нуля до 2 градусов. В ночь на среду также ожидается 2 градуса.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба. В Московской области температура 7 января будет колебаться от -2 до 3 градусов. В ночь на среду воздух прогреется до 3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о резкой смене погоды в Рождество. На дорогах образуется гололедица.

Утром 1 января на Земле началась магнитная буря. Ночью в некоторых регионах России можно было наблюдать северное сияние, сообщила «Национальная служба новостей».

Погода Погода в Москве Москва
06 января 2025, 17:17
Ледяной дождь накроет Москву и область 7 января
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В столичном регионе ожидается резкое изменение погоды 7 января. На смену минусовым температурам придет оттепель, что может привести к опасным явлениям: гололеду, ледяному дождю и сильной гололедице. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем и вечером 7 января в московском регионе ожидается гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега, сложные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица», - отметил он.

Вильфанд сообщил, что во вторник в столичном регионе ожидается значительное изменение погодных условий. Это связано с тем, что на смену антициклону придет циклон, и изменится направление атмосферных потоков - воздух будет поступать с юга.

По его словам, примерно до 04:00–05:00 ночи в Москве будет стоять настоящая зимняя погода: от -5 до -10 градусов. В это время в столице проходят главные рождественские мероприятия. Затем на погоду вятский циклон перестанет оказывать влияние. Изменится циркуляция воздушных масс, и они начнут поступать не с юго-запада или юго-востока, как это происходит сейчас, а непосредственно с юга.

«И начинается значительное потепление, повышение температуры. Уже к 9 утра температура будет 0 - минус 2 градуса, а часов в 15 температура перевалит через нулевую отметку», - добавил синоптик.

Максимальная температура воздуха 7 января составит 2 градуса. Как подчеркнул Вильфанд, из-за резкого потепления осадки будут идти в нескольких формах: сначала в виде снега, затем - мокрого снега, а после - дождя.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупреждали о резком потеплении после Рождества. К среде, 8 января, температура воздуха поднимется на восемь-девять градусов выше нормы первой декады второго зимнего месяца. Такая погода обычно бывает в конце октября или в начале апреля.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
05 января 2025, 17:48
Более 500 храмов будет работать в Москве в Рождество
РИА «Новости»
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В Рождество в Москве будет работать более 500 храмов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента межрегиональных связей и национальной политики столицы Виталий Сучков.

«Будет работать более 500 храмов, как и обычно», - сказал он.

Рождественские богослужения проходят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января. Православные христиане накануне праздника посещают службу, а затем отмечают его вместе со своей семьей.

Православное рождество Москва
03 января 2025, 10:14
Ликсутов: два офисных центра построили по программе стимулирования создания МПТ
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С 2020 года инвесторы при поддержке столичного правительства ввели в эксплуатацию 25 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Уже создано более 22 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы. Более 1,6 тысячи из них обеспечено в недавно открывшихся бизнес-центрах в Щукине и Ростокине», - добавил он.

На улице Ротмистрова возвели восьмиэтажный деловой комплекс «Технопарк „Октябрьское поле“». Этот участок развивают по программе комплексного развития территорий, там также построили жилые дома с необходимой инфраструктурой. Достраивают еще три жилых корпуса и детский сад на 100 воспитанников.

«Бизнес-центр площадью порядка 12 тысяч квадратных метров станет новой точкой делового притяжения в районе Щукино и позволит местным жителям найти работу в шаговой доступности от дома», - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Торгово-офисный центр «Ботаника» на улице Вильгельма Пика площадью около 90 тысяч квадратных метров строили с 2020 года. Теперь в нем более четырех тысяч рабочих мест. Он состоит из 18-этажного офисного здания и четырехуровневой торговой галереи с подземной парковкой и атриумом.

Всего по программе заключили более 130 соглашений, по которым инвесторы возведут более шести миллионов квадратных метров недвижимости и создадут свыше 290 тысяч рабочих мест.

Рабочие места Недвижимость Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов Москва

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