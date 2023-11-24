Станцию «Электрозаводская» соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ в Москве

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«В зоне пересадки завершена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки, сейчас ведутся монолитные работы», - рассказал заммэра.

Во время работ снесли кирпичную стену между старой и новой частями станции «Электрозаводская». На станции начались работы по укладке гранитной плитки на полах и стенах и создание архитектурного освещения.

Авторский дизайн исторической станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии останется нетронутым. Специалисты воссоздадут первоначальный вид станции. Там снова появятся мраморные горельефы «Путейцы» и «Работницы», которые отправили на реставрацию.

Ранее заммэра рассказал, что Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах столичного метро. Подрядчики получили штрафы на сумму более 47,8 миллиона рублей.