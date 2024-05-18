18 мая 2024, 15:56

Стало известно, когда обновится весенний температурный рекорд в Москве

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Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Весна в столице близится к завершению, а рекорд максимальной температуры воздуха остается за 2 апреля.

«На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,2 градуса», - написала Позднякова.

Только на следующей неделе в Москве станет теплее, чем 2 апреля, добавила метеоролог. По ее словам, 18 и 19 мая в столице установится солнечная погода. При этом столбики термометров не покажут более 23 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с 16 мая температурный фон в Москве установился на уровне +20 градусов. В начале недели среднесуточная температура отличалась от нормы на восемь-девять градусов.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
18 мая 2024, 12:22
Ефимов: инвесторы построят детский сад в районе Выхино-Жулебино
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В Юго-Восточном округе Москвы планируют возвести новый детский сад. Инвесторы обещают сдать готовый объект через три года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детский сад на 175 мест в районе Выхино-Жулебино построят за счет частных инвестиций. Завершить его возведение планируют до 2027 года», - уточнил он.

Ефимов отметил, что после того, как дошкольное учреждение примет первых детей, объект передадут системе образования Москвы.

Детский сад появится на улице Академика Скрябина благодаря комплексной жилой застройке. По договору застройщик обязан сдать готовые новостройки и дошкольное учреждение одновременно, уточнил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Он напомнил, что в Выхино-Жулебине на Привольной улице уже возвели ФОК.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на юго-востоке города появляется все больше доступной социальной инфраструктуры. В частности, в Печатниках возведут культурно-спортивный центр, рассчитанный на тысячу человек. В Выхино-Жулебине, Нижегородском районе и Люблине построят три детских сада.

В общей сложности по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2011 года в Москве построили и открыли свыше 600 школ и детсадов.

Инвестиции Благоустройство Строительство Детские сады
18 мая 2024, 11:34
Собянин заявил об увеличении числа резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже девять предприятий индустриального парка «Руднево» стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва». По словам министра правительства столицы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, «Руднево» является новым индустриальным лицом Москвы.

«На площадке „Руднево“ есть вся необходимая инфраструктура, современные производственные корпуса и благоустроенная территория. В планах компании до конца 2025 года увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза и ежегодно производить порядка 15 тысяч российских банкоматов», - сказал Жилонов.

Он подчеркнул, что сотрудничество с этой площадкой очень выгодно с экономической стороны. В конце прошлого года фирма стала резидентом и смогла воспользоваться льготами при оплате транспортного, имущественного и земельного налогов. Помимо этого, ставка на прибыль для резидентов составляет только 2%.

Как отмечал Собянин, сейчас в «Руднево» 18 компаний, 15 из них уже начали производство. К следующему году в индустриальном парке откроют более шести тысяч рабочих мест.

Также про «Руднево» рассказал совладелец группы компаний «Банковские и Финансовые Системы» (BFS) Артем Жилонов. По его словам, в марте прошлого года там открыли производство российских банкоматов BFS. Это существенный этап для производителя. Еще для компании было очень важно сформировать комфортные условия для работников, ведь это залог успеха и эффективности производства.

«Это самая динамично развивающаяся площадка ОЭЗ „Технополис Москва“. Первые корпуса были сданы в прошлом году, и мы видим, что сейчас идет бурный рост, повышение производительности на этих производственных площадках», - сказал он.

Овчинский также заявил о быстрой наполняемости корпусов и динамичном запуске производства на площадке. С нее уже идут поставки в рамках офсетных контрактов, заключенных с городом. Именно на «Руднево» сформировали центр беспилотных авиационных систем - опорный научный центр России, ставший примером и методологом для всех российских регионов.

«Поэтому мы ожидаем, что именно в „Руднево“ будем получать новые высокотехнологичные компании, современную качественную продукцию не только для жителей нашего города, но и для всей страны», - объяснил Овчинский.

Льготы Россия Промышленность Москва
17 мая 2024, 10:09
Ефимов: в Щербинке построили спортивную арену с искусственным льдом
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В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы завершили строительство новой крытой ледовой арены с искусственным льдом. Объект возвели благодаря частным инвестициям. Застройщиком выступило ООО «Арена», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни в округах. Новая арена станет объектом притяжения юных спортсменов не только из Щербинок, но и ряда других поселений, расположенных в восточной части ТиНАО.

«В Щербинке на Индустриальной улице завершили возведение трехэтажной ледовой арены общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Комплекс включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, раздевалки и административные помещения. Его высота составляет 18 метров. Всего с момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили 13 спортивных объектов», - подчеркнул Ефимов.

Развитию спортивной инфраструктуры в округах уделяют большое внимание. Объекты возводят как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программы Москвы. В рамках проекта предусмотрены затраты на строительство и проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов с тренажерными залами и бассейнами в поселке Завода Мосрентген района Коммунарка и Троицке, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Помимо этого, инвестор начал строительство Центра подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола в поселке Кокошкино», - отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году в столице построят и реконструируют 15 спортивных объектов.

Строительство ТиНАО Москва
17 мая 2024, 09:11
Ефимов: международная выставка архитектуры и дизайна пройдет в Гостином Дворе
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Международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва» пройдет в Гостином Дворе с 22 по 25 мая. Для посетителей организаторы запланировали более 200 мероприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году посетителей ждет свыше 200 стендов - на 12% больше, чем в 2023-м. Среди них - 13 кураторских спецпроектов, в работе над которыми принимают участие архитекторы разных поколений: от студентов до признанных мастеров», - рассказал Ефимов.

На восьми дискуссионных площадках свыше тысячи спикеров проведут более 200 мероприятий, в том числе мастер-классы и круглые столы.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов рассказал, что главной темой этого года будет «Польза». Участникам предстоит ответить на вопрос: «Что такое польза в современном проекте, здании, городской среде, управленческих решениях, как сделать город максимально красивым и полезным для человека?» «Среди ключевых проектов выставки - экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, посвященная образованию. Стенд „Кампус - поле возможностей“ будет оформлен как открытое совмещенное с городской жизнью научное пространство», - отметил Кузнецов.

На стенде представлена информация о трех университетских проектах мирового уровня, реализованных в российской столице.

Организатором выставки-форума выступает «ЭКСПО-ПАРК - Выставочные проекты». Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте.

Выставки Строительство Архитектура Москва

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