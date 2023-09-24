Спрос на недвижимость премиум-класса резко возрос в Москве

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«Зафиксировано максимальное количество сделок, сравнимое с ажиотажем марта 2022 года, чему способствовало повышение ключевой ставки», - отметили в компании.

Специалисты уточнили, что 46% продаж составили объекты недвижимости бизнес-класса, а 67% жилья купили в кредит.

Аналитика показала стабильную положительную динамику роста цен на квартиры в этом сегменте. В частности, в среднем стоимость «квадрата» достигла 450 тысяч рублей, это на 3% дороже, чем в июле 2023-го. В сравнении с августом прошлого года цена квадратного метра возросла на 8%.

Эксперты добавили, что зачастую квартиры премиум-класса покупают бизнесмены в возрасте 38–45 лет. Большая часть из них с ежемесячным доходом от полумиллиона рублей, а около 20% - от миллиона рублей. Примерно 60% - жители Москвы.

Ранее рекордное количество сделок по ипотеке зафиксировали в Москве. Их число достигло 92,2 тысячи.